Дачники легализуют самозахват

Россияне смогут узаконить самовольно захваченные земли. С 16 сентября вступает в силу закон, по которому дачники будут иметь право оформить в собственность сотки, присвоенные когда-то нелегально. Правда, нужно соблюсти несколько условий: земля должна использоваться как минимум 15 лет, ее площадь не может превышать 10% от указанной в едином госреестре, и на нее не должно быть посягательств со стороны соседей и местных властей. Легко ли будет легализовать самозахват? Об этом — Владислав Викторов и Сергей Гусев.

У дачников, чьи заборы стоят дальше, чем положено, появилась возможность больше не скрывать этого и не бояться наказания за нарушение. Когда закон о легализации самозахвата впервые был опубликован в июне, СМИ даже назвали его революционным. Ведь в стране огромное количество дач с так называемыми «приватизированными» сотками.

Владелица дачи в подмосковном садовом товариществе Анна рассказала, что ее участок случайно выполз за установленные границы в 90-е: «Когда ставили забор, то поставили его на одном уровне с соседями. А потом, когда стали оформлять документы, выяснилось, что, оказывается, мы прихватили две сотки к своему участку, потому что там на деле немножко по-другому выглядит план. У нас участок изначально 10 соток, а это две. Если сейчас можно будет это легализовать, то я с радостью это сделаю, у меня давно уже возникало такое желание.

Возникали опасения, что, если мы поднимем этот вопрос, эти две сотки могут у нас забрать».

Правда, с учетом того, что оформить можно участок, не превышающий 10% от уже зарегистрированной земли, то Анне, вероятно, удастся легализовать без проблем только одну сотку. От второй либо придется отказаться, а значит, переносить забор, либо выкупать ее у нового владельца, который определится при проведении комплексных кадастровых работ. Узаконить не удастся и сотки, которые являются частью земель общего пользования. А если и получится их зарегистрировать, то проблемы могут возникнуть в будущем, предупредила партнер коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Марина Краснобаева: «Как правило, люди захватывают в том числе и земли общего пользования: дороги, какие-то проходы, проезды, тропы и тому подобное. Данная норма не защищает их оттого, что дачно-строительный кооператив может обратиться в суд, установив, что обделенными оказываются такие же граждане, которые не хотят, допустим, чтобы пожарный проезд у них был закрыт, либо для проезда машин оставалось меньше места. Здесь будет куча судов, куча конфликтных ситуаций».

Все эти кадастровые работы будут проводиться за счет бюджета. Власти уточняют границы для того, чтобы «обеспечить справедливое налогообложение», объясняли в Ростреестре. То есть, во-первых, владельцам излишков придется платить больше налогов за свои участки. А, во-вторых, даже если кто-то и хотел скрыть прихваченные сотки, то теперь придется отвечать на вопросы властей, которые разоблачат самозахват при проверке, пояснил юрист, эксперт по земельному праву Евгений Туляков: «Сейчас, скорее всего, после проведения комплексных кадастровых работ именно самозахваты будут выявлены. Тогда уже, наверное, будет речь идти не о праве, а об обязанности оформить. Еще при формировании межевого плана нужно будет прикладывать документы, архивные выписки, планы, которые будут подтверждать, что этот забор здесь стоит именно 15 лет.

Потому что сейчас очень быстро, услышав такую новость, многие возьмут и перенесут забор и скажут, мол, я так уже 15 лет живу».

А тем, кто будет сопротивляться и отказываться регистрировать захваченные сотки, грозит штраф — не менее 5 тыс. руб. и обязательное освобождение участка. Кроме того, могут быть приостановлены регистрационные действия с этой землей, а значит, продать дачу будет нельзя.

В этом году комплексные кадастровые работы пройдут в 33 российских регионах. Они обойдутся бюджету в 205 млн руб. На следующий год в Росреестр поступили заявки еще от 46 субъектов.