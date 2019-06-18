Заросшие дачные участки разлучат с владельцами

У дачников хотят отбирать замусоренные и заросшие травой участки. Такие земли могут стать причиной пожара, уверены в Министерстве экономического развития. В связи с этим ведомство разработало законопроекты, которые дадут властям право изымать участки на новых основаниях. Ранее президент Владимир Путин потребовал от правительства разработать меры, чтобы не допустить повторения пожаров, которые охватили Забайкалье этой весной. Как к предложению относятся землевладельцы? И к каким последствиям может привести такая идея? Разбирался Александр Рассохин.

Штраф 5 тыс. руб. — такое наказание сейчас действует для тех дачников, которые нарушают правила пожарной безопасности. Однако уже вскоре за сжигание травы, заросший участок или свалку мусора землю будут изымать. По крайней мере, такая идея возникла в кабинетах Министерства экономического развития. И предложение это назрело, уверена дачница и некогда председатель садоводческого товарищества Зинаида Безрукова: «Набрали участки, не обкашивают. Люди на них несут мусор. Хозяев нет. Мы, садоводы, стараемся эти соседние участки обкосить. А вы знаете, осенью какой сухостой? У нас уже возгорания такие были. Люди набрали и не обрабатывают, поэтому я, например, была бы двумя руками за то, чтобы отобрать у них эти участки».

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Но как будет проходить изъятие? Уже сейчас власти это могут сделать, например, если станет известно, что участок бесхозный или используется не по назначению. Сначала, конечно, муниципалитет должен вынести предупреждение хозяину и потребовать устранить нарушение. Если же этого не произойдет, тогда последует суд, который в теории и должен принять решение об изъятии, рассказал управляющий партнер Содружества земельных юристов Денис Литвинов. Впрочем, вся процедура затягивается минимум на год.

«Участок выставляется на торги, продается, и вырученные денежные средства за вычетом расходов на все подготовительные процедуры возмещаются в качестве компенсации собственнику земельного участка.

Здесь две проблемы могут возникнуть. Собственник может быть неизвестен, тогда участок как бесхозный может перейти в муниципальную собственность, то есть и торгов не будет. А вторая: если участок никто не купит, тогда он очень долго может быть в подвешенном состоянии», — пояснил Литвинов.

К предложению Минэкономразвития много вопросов, подчеркивает партнер коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Марина Краснобаева. Допустим, как определить заросший участок или нет? «Непонятны критерии, что значит “нарушение правил пожарной безопасности”? Скорее всего, будут составляться акты привлечения к административной ответственности за складирование, например, каких-то пиломатериалов. Высота травы, какой она должна быть. Если она не сухая, то она же не загорится, соответственно, решение об изъятии остается на усмотрение компетентных органов. Как это все технически должно работать?» — вопрошает Краснобаева.

Теоретически Минэкономразвития может прописать конкретные цифры и нормативы, которым будут следовать власти. Но к каким последствиям все это может привести? Не исключено, что многие участки ждут рейдерские захваты, предполагает руководитель гражданско-правовой практики адвокатского бюро «Деловой фарватер» Денис Юшков: «Гарантировать, что их будут использовать только добросовестно и в соответствии с теми целями, которые были положены, достаточно сложно. Можно прогнозировать, что будут, конечно же, и нарушения, и злоупотребления, в том числе связанные с созданием таких ситуаций, когда земельный участок будет просто изыматься даже с учетом того, что для этого требуется решение суда».

В сети уже звучит недовольство тем, что инициатива нарушает конституционное право граждан на неприкосновенность частной собственности. Юристы добавляют: стоило начать с более гуманных инструментов, например, высоких штрафов. Документ сейчас анализируют антикоррупционные эксперты. Предполагается, что предложение Минэкономразвития не коснется тех владельцев, которые проходят процедуру банкротства или приобрели участок в ипотеку.

В результате пожаров в Забайкалье минувшей весной были уничтожены около 100 домов, травмы получили свыше 30 человек, потерпевшими признали 645. Ущерб оценивается почти в 600 млн руб.