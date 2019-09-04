Банкротство делают доступнее

Объявить себя банкротом станет проще и дешевле: глава Минэкономразвития Максим Орешкин предложил резко снизить стоимость процедуры до 10 тыс. рублей. По мнению министра, сейчас банкрот сталкивается со множеством посредников и лишних процедур, а общая стоимость процесса может достигать 200 тыс. рублей.

Но для этого придется переписать закон — в нем установлена сумма, необходимая только для запуска дела о банкротстве, и только она в 2,5 раза выше указанной Орешкиным, напомнил адвокат и партнер юридической компании BMS Денис Фролов: «В настоящее время по закону человек, который финансово не состоятелен и хочет освободиться от личных долгов через процедуру банкротства, обязан внести на депозитный счет соответствующего арбитражного суда 25 тыс. руб. Это вознаграждение финансового управляющего, без этого платежа процедура банкротства не может быть введена.

Совершенно очевидно, что сумма, которая установлена законом, ничтожно мала по сравнению с теми издержками, которые финансовый управляющий несет.

Себестоимость его работы существенно выше. Поэтому финансовые управляющие очень неохотно берутся за процедуру банкротства физических лиц, потому что 25 тыс. руб. — это сумма вознаграждения за всю процедуру банкротства. Соответственно, самая простая процедура банкротства физического лица, например, человека, который купил в кредит автомобиль среднего класса и не может за него рассчитаться, и других долгов у этого человека нет, — займет по времени не менее полугода. А есть сложные процедуры банкротства: когда есть алиментные обязательства перед несколькими детьми, когда есть множество поручительств, — такие процедуры длятся годами. Совершенно очевидно, что за 25 тыс. рублей, которые предусмотрены законом, работать несколько лет ни один финансовый управляющий не будет. Здесь может идти речь об арбитражных управляющих, которые будут банкротить физических лиц какими-то пакетами, например, по 500 или 1 тыс. человек. Процедура рутинная и состоит из вполне понятного для всех алгоритма действий, и в этой ситуации, возможно, процедура банкротства станет более доступной».

Сумму в 200 тыс. руб., которую озвучил Максим Орешкин, юристы называют минимальной — столько сейчас платят банкроты по самым простым делам.

Адвокат юридической компании «Хренов и партнеры» Дмитрий Лобачев пояснил, из каких этапов состоит процесс банкротства физического лица. Он убежден, что ни одно звено из этой цепочки исключить нельзя: «Через что должен пройти должник? Во-первых, процесс этот осуществляется в суде, во-вторых, здесь должен быть задействован финансовый управляющий, в-третьих, при наличии у должника имущества оно для удовлетворения требований кредиторов подлежит реализации, соответственно, должны быть расходы, связанные с оценкой этого имущества. Если нет никакого имущества, то понятно, что таких расходов нет. Но, опять же, в данном случае существует предусмотренная законом процедура, в которой участвует финансовый управляющий, и он как бы берет под контроль все дела должника. Из этого может сформироваться затратная часть: должны быть оценщики, если есть имущество, нужно провести работу по поиску, инвентаризации имущества должника. За счет чего и как уменьшать стоимость до 10 тыс. руб., — там нет.

Можно, конечно, законом установить, что стоимость процедуры должника будет стоить не больше 10 тыс. руб., но вопрос: будет ли тогда интерес и возможность сопровождать такие процедуры?

И возникает вопрос качества сопровождения таких процедур, то есть это вопрос стоимости услуг финансового управляющего».

Физические лица получили возможность объявлять о банкротстве четыре года назад. Несостоятельным признается человек с долгом свыше 500 тыс. руб. и просрочкой по выплатам больше трех месяцев.

Светлана Белова