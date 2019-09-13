Россия и Чехия договорились о возобновлении рейсов Москва—Прага

Авиационные власти России и Чехии подписали меморандум о снятии всех ограничений на пассажирские перевозки по направлению Москва—Прага из аэропорта Жуковский. Кроме того, они закрепили договоренности по рейсам Прага—Сеул.

«Переговорный процесс проходил сложно, но конструктивно»,— сообщила ТАСС глава российской делегации, директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова.

Напомним, 2 июля Чехия отменила разрешение на большую часть перелетов из-за спора с Россией. К этому времени истек срок действия временного соглашения, по которому чешский национальный перевозчик Czech Airlines имел право на полеты над Сибирью по кратчайшему маршруту между Прагой и Сеулом. Чехия хотела сохранить эту возможность, Россия же настаивала на допуске третьего перевозчика на линию Москва—Прага. В ходе переговоров полеты решено было сохранить в полном объеме до конца лета.

О развитии конфликта читайте в материале “Ъ” «Полеты в Прагу разрешили до осени».