К поиску пропавших подключают геолокацию

Полицейские смогут искать пропавших людей по геолокации телефона без решения суда. Такой законопроект рекомендовал принять комитет Госдумы по информационной политике. Документ ранее внесла группа сенаторов во главе со спикером Совета федерации Валентиной Матвиенко. Ранее президент Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому полицейские могут искать детей по геоданным мобильных устройств. Для этого необходимо получить письменное согласие одного из родителей.

Если речь идет не о поиске пропавших, а о других следственных действиях, данные геолокации сотовые операторы по-прежнему будут предоставлять только с разрешения суда, говорит зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов: «Принятие закона о бессудебном доступе к этим данным для несовершеннолетних лиц показало свою эффективность. Правоохранительные органы быстро могут обратиться к представителям мобильных операторов и получить у них геоданные, где находится тот или иной мобильный телефон и, как следствие, возможно, человек. Никаких злоупотреблений выявлено не было за этот период, поэтому сейчас предлагается расширить его на не только несовершеннолетних по заявлению родителей, но и на любых взрослых. Еще раз подчеркну — только в случае наличия заявления о пропаже человека, то есть это не будет инструментом для силовых структур следить всегда и за всеми. Речь не идет о получении доступа к мобильной связи абонента. Это только доступ к геоданным, чтобы быстрее и проще было найти владельца телефона в случае, если он потерялся в лесу, а его родственники и друзья не знают, где он находится и так далее».

В начале августа президент подписал схожий по тематике закон — об упрощенном порядке поиска по геолокации пропавших детей. Он был разработан под руководством вице-спикера Госдумы Ирины Яровой. Проверить, не злоупотребляют ли полицейские правом узнавать местонахождение человека без решения суда, будет сложно, считает руководитель общественной организации «РосКомСвобода» Артем Козлюк: «Все-таки я считаю, что сотрудники правоохранительных органов должны действовать в рамках судебных процедур.

В ином случае это действительно может привести к превышению полномочий, и неизвестно, в каких целях и когда будут запрашиваться эти чувствительные данные.

К сожалению, у общества нет контроля над взаимодействиями полиции или других компетентных органов с операторами связи, и поэтому мы никак не можем проверить, для каких целей на самом деле были использованы данные по соответствующим запросам. Мне кажется, стоит создать какой-то отдельный судебный орган, который бы выносил оперативные решения, предписания о доступе к таким данным, например, о местоположении потерявшихся людей, когда это требует срочной реакции. Но безответственный доступ вне судебных рамок все-таки провоцирует неправомерные запросы по различным другим случаям».

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В новом законопроекте предусмотрено четкое разграничение между персональными данными абонента и данными об услугах, которые он получает, включая геолокацию. В России за год пропадают около 120 тыс. человек, треть из них — дети. При этом у большинства исчезнувших есть с собой мобильный телефон.