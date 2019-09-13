После «Брексита» проблем с шампанским в Великобритании не будет

Французская Межотраслевая ассоциация производителей шампанских вин (CIVC) заверила британских потребителей, что дефицита этого напитка в Великобритании не будет, даже если «Брексит» пойдет по жесткому сценарию. Представитель CIVC Тибо ле Майу заявил британскому телеканалу Sky News: «Производители и торговые организации сделали в Великобритании запасы шампанского с избытком, чтобы компенсировать нехватку на случай закрытия границ, если таковое произойдет».

По оценке экспертов, запасов шампанского в Великобритании хватит для того, чтобы удовлетворять спрос на него в течение целого года. Великобритания является крупнейшим импортером французского шампанского, в 2018 году она ввезла 26,8 млн бутылок этого напитка.

Глава винодельческого дома Taittinger Пьер-Эмманюэль Теттенже также прокомментировал ситуацию: «Англичане любят шампанское уже 300 лет, и неважно, "Брексит" или не "Брексит", они будут продолжать его любить. Шампанское — очень традиционный продукт, очень традиционный напиток, и британцы его обожают. Они немало способствовали созданию романтического ореола и славы шампанского, и, насколько я знаю британский характер, вряд ли что-то тут изменится. Честно говоря, не могу сказать, что как-то переживаю по этому поводу. Если "Брексит" все же будет, я бы тогда хотел выпить бокал шампанского с Борисом Джонсоном, чтобы вместе встретить будущее».

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Ранее сообщалось, что Европарламент (ЕП) может выступить за перенос сроков «Брексита», если станет ясно, что к текущему дедлайну — 31 октября — согласовать условия выхода Великобритании из состава ЕС не удастся. Голосование по соответствующей резолюции состоится на следующей неделе. Обнародованный кабинетом министров Бориса Джонсона сценарий возможного развития событий в случае «жесткого» «Брексита» показал, что по обе стороны Ла-Манша на некоторое время после 31 октября может наступить коллапс.

Подробнее — в материале “Ъ” «"Брекситу" оставляют пути к отступлению».

Алена Миклашевская