Прокурору грозит от звонка до звонка

Следственный комитет РФ по Башкирии возбудил уголовное дело в отношении начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры республики Александра Галицына. Господин Галицын, который служит в надзорном ведомстве около 30 лет, подозревается в превышении должностных полномочий и незаконном получении сведений, составляющих гостайну. По версии следствия, он поручил сотруднику МВД незаконно прослушивать телефон бывшей супруги своего знакомого — «решальщика» Феима Мухитова.

Второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ (СКР) по Башкирии возбудил уголовное дело в отношении начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Башкирии Александра Галицына, сообщила пресс-служба ведомства. Он подозревается в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и незаконном получении сведений, составляющих гостайну (п. «д» ч. 2 ст. 283.1 УК РФ).

По данным следствия, в марте 2017 года Александр Галицын согласился помочь своему знакомому, который попросил поставить на прослушку телефон бывшей супруги.

Фамилию знакомого СКР не сообщает, но, по данным “Ъ”, речь идет о предпринимателе Феиме Мухитове и его бывшей супруге Яне Солодовой.

Прокурор, как сообщают в СКР, согласился помочь приятелю. Для этого он вызвал к себе в кабинет заместителя начальника одного из подразделений МВД по Башкирии и поставил перед ним соответствующую задачу. Полицейский, «опасаясь негативных последствий ввиду служебной зависимости от подозреваемого», поставил телефон женщины на прослушку, а затем передал записи прокурору, а тот — Феиму Мухитову.

Претензии следствия по поводу получения прокурором сведений о гостайне заключаются в том, что, согласно ФЗ «О государственной тайне», ею являются все сведения, полученные в ходе оперативно-разыскной деятельности. Соответственно, записи телефонной прослушки экс-супруги Феима Мухитова также подпадают под это определение.

Феим Мухитов — предприниматель, которого называют «решальщиком». В конце прошлого года он стал фигурантом уголовного дела по подозрению в посредничестве при даче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Это уголовное дело считают частью крупного расследования фактов коррупции в надзорных органах Башкирии, начатого региональным УФСБ. Тогда уголовные дела были возбуждены в отношении нескольких высокопоставленных прокуроров и небезызвестных бизнесменов. Среди них, в частности, бывший прокурор Советского района Уфы Рамиль Гарифуллин, экс первый заместитель прокурора Башкирии Олег Горбунов и депутат горсовета Уфы Вадим Рамазанов. Приговоры им пока не вынесены.

Собеседник “Ъ” в прокуратуре Башкирии сообщил, что приказа об увольнении Александра Галицына пока нет, а сам он на протяжении трех месяцев находится на больничном.

В органах прокуратуры господин Галицын служит около 30 лет. В 2010 году он возглавил управление по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью.

В 2011 году Александр Галицин в интервью порталу «Медиакорсеть» называл главным для себя постулатом высказывание «Закон суров, но он закон».

Булат Баширов, Уфа