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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Ульяновске планируют закупить 70 трамваев

Делегация Ульяновской области во главе с губернатором Сергеем Морозовым посетила обособленное позразделение предприятия «Невский завод электрического транспорта». Об этом в «Фейсбуке» сообщил пресс-секретарь главы региона Тимофей Гончарук.

Российский производитель электротранспорта выпускает современные трамваи, востребованные на местном рынке и за рубежом. При этом они потребляют меньше электроэнергии, чем трамваи, эксплуатирующиеся сегодня в Ульяновске.

В ближайшие три года Ульяновская область собирается закупить 70 новых трамваев. Регион планирует принять участие в федеральных программах по обновлению общественного транспорта.

Андрей Сазонов


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