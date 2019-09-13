В Ульяновске планируют закупить 70 трамваев

Делегация Ульяновской области во главе с губернатором Сергеем Морозовым посетила обособленное позразделение предприятия «Невский завод электрического транспорта». Об этом в «Фейсбуке» сообщил пресс-секретарь главы региона Тимофей Гончарук.

Российский производитель электротранспорта выпускает современные трамваи, востребованные на местном рынке и за рубежом. При этом они потребляют меньше электроэнергии, чем трамваи, эксплуатирующиеся сегодня в Ульяновске.

В ближайшие три года Ульяновская область собирается закупить 70 новых трамваев. Регион планирует принять участие в федеральных программах по обновлению общественного транспорта.

Андрей Сазонов