Автомобильным номерам режут цены

С 1 января 2020 года максимальная стоимость автомобильного номера составит 2 тыс. руб., мотоциклетного — 1,5 тыс. руб. Соответствующий проект приказа разработала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Участники рынка идею не поддержали: из-за регулирования тарифов многим производителям придется свернуть бизнес.

ФАС разместила на regulation.gov.ru проект приказа, согласно которому с 1 января 2020 года предельная цена автономера у «специализированной организации» (частного изготовителя) составит 2 тыс. руб., мотоциклетного — 1,5 тыс. руб. Максимальная цена бумажного номера «Транзит» составит 200 руб. Документ разработан в соответствии с законом «О государственной регистрации транспортных средств», о судьбе которого “Ъ” не раз рассказывал. Он был принят в 2018 году, а в силу вступил 4 августа 2019 года. Планировалось, что ГИБДД будет назначать автовладельцам только сочетания букв и цифр, а сами пластины нужно печатать у частных изготовителей. ФАС в апреле 2019 года утвердила предельные тарифы, но они так и не заработали: в августе Госдума приняла поправки о переносе срока действия закона на 1 января 2020 года. Изменилось и его содержание: решено оставить автовладельцам выбор — получать номера в ГИБДД (как сейчас) или у частника. В России аккредитовано около 1,1 тыс. таких компаний. Новый приказ ФАС синхронизирует сроки вступления новых тарифов с законом.

Антимонопольная служба провела сравнительный анализ цен «хозяйствующих субъектов» из базы ГИБДД и из открытых источников, пояснила “Ъ” замначальника управления контроля промышленности ФАС России Елена Филашина: средняя стоимость изготовления номера у аккредитованных организаций составляет 1,93 тыс. руб. за комплект, у неаккредитованных — 1,6 тыс. руб. «В некоторых регионах ввиду ограниченности спроса она превышает 2 тыс. руб.,— пояснила госпожа Филашина.— В связи с этим предельный уровень тарифа был установлен по аналогии с существующей пошлиной». Напомним, при регистрации машины владелец платит госпошлину за номер (2 тыс. руб.), выдачу нового СТС (500 руб.) и внесение изменений в ПТС (350 руб.).

«Ценовое регулирование — это и плохо и хорошо одновременно,— считает член технического комитета "Безопасность дорожного движения" при Росстандарте, коллекционер автономеров Петр Шляхин.

— С одной стороны, водители будут понимать предельную цену, обмануть народ будет сложно. С другой стороны, участники рынка по каким-то причинам самостоятельно не могут договориться о стоимости госрегзнака, государству приходится вмешиваться».

В новых условиях крупные изготовители наверняка выживут, полагает он, а вот мелкие вынуждены будут закрыться. Это подтверждает и глава Союза производителей госрегзнаков транспортных средств Людмила Шерстнева. Она приводит в пример пункт продаж по изготовлению номеров одной из компаний в Ханты-Мансийске. «Чтобы покрыть расходы и иметь минимальную прибыль, цена за комплект номеров установлена на уровне 3 тыс. руб.,— рассказывает госпожа Шерстнева.— В месяц поступает около 30 заказов, что дает точке оборот в 90 тыс. руб., из них 20 тыс. руб. уходит на зарплату, еще 20 тыс.— на аренду помещения, 17 тыс. руб.— на налоги, часть средств уходит на закупку заготовок номеров и амортизацию оборудования». Если конечную цену ограничат 2 тыс. руб., то оборот такой точки сократится до 60 тыс. руб., поясняет госпожа Шерстнева. Фирма начнет работать в убыток, ее придется закрыть. При этом только частные изготовители могут печатать номера по новому ГОСТу — уменьшенные мотоциклетные, задние двухстрочные для японских и американских машин, напоминает она. ГИБДД такие знаки не выдает, следует из недавнего разъяснения МВД.

Создаются условия, при которых компании вынуждены конкурировать с государством, говорит источник на рынке. «Автовладелец скорее пойдет регистрировать машину в ГИБДД, получив через портал госуслуг 30-процентную скидку на госпошлину,— поясняет собеседник “Ъ”.— В итоге в 2 тыс. руб. ему обойдется вообще весь комплект с номерами и документами. Частному изготовителю придется снижать цену до 1,5–1,3 тыс. руб. за комплект знаков, работая себе в убыток». При этом во многих регионах номера в ГИБДД периодически заканчиваются, отмечает он. «Новый закон позволяет пойти к частнику, но при таких тарифах желающих работать на рынке будет мало»,— говорит собеседник “Ъ”.

Иван Буранов