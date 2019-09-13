Минздрав озвучил итоги проверки после попытки массового увольнения хирургов в Нижнем Тагиле

Минздрав РФ озвучил итоги проверки, организованной после массового увольнения хирургов Центральной городской больницы №1 в Нижнем Тагиле (Свердловская область), сообщил ТАСС. По словам помощника полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Анны Ленской, проверка показала отсутствие системной кадровой политики в здравоохранении Свердловской области.

В августе шесть из десяти хирургов городской больницы №1 Нижнего Тагила на прошлой неделе подали заявления об увольнении, указав на возросшую нагрузку и низкую зарплату. Объем их нагрузки увеличился после увольнения четырех врачей из Демидовской городской больницы в начале августа. В результате пациентов стали распределять между городскими больницами №4 и №1. Позже врачи отозвали заявления.

В Москве признали неэффективность региональной кадровой политики в здравоохранении. В области нет актуального мониторинга движения медицинских кадров с учетом лечебных нагрузок, заработной платы, потребности в специалистах и перспективных планов в их подготовке, сообщила госпожа Ленская. По ее словам, директор департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава РФ Ирина Купеева указала свердловскому министру здравоохранения Андрею Цветкову на сверхнормативные нагрузки оперирующих хирургов, что, по ее словам, недопустимо. Кроме этого, врачи получали деньги за переработки не в полном объеме.

В федеральном министерстве предложили пересмотреть маршрутизацию пациентов и привести работу хирургической службы в соответствие с федеральными порядками. Для разбирательства полпред в УрФО Николай Цуканов создал рабочую группу. В ее состав вошел замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин. Следующее заседание пройдет в октябре, на нем подведут итоги проверок прокуратуры и Росздравнадзора.