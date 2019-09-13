Суд продлил домашний арест экс-владельцу «Югры» до 17 декабря

Басманный суд Москвы продлил до 17 декабря домашний арест бывшему главе банка «Югра» Алексею Хотину, обвиняемому в хищении 7,5 млрд руб., сообщил ТАСС. Кроме того, в ходе заседания представитель Следственного комитета РФ подтвердил информацию “Ъ” о возбуждении в отношении господина Хотина нового уголовного дела о растрате 283 млрд руб. (ч. 4 ст. 160).

«С момента последнего продления меры пресечения было возбуждено новое уголовное дело об ином преступлении — по факту растраты средств ПАО "Банк Югра" на сумму порядка 283 млрд руб.»,— заявил представить СКР в суде (цитата по РБК). Он отметил, что по делу предстоит допросить более 100 человек и провести комплекс сложных экспертиз.

Напомним, ранее “Ъ” стало известно, что в уголовном деле господина Хотина многократно выросла сумма ущерба. В связи с этим всем фигурантам этого расследования, включая бывшего владельца банка Алексея Хотина, предъявлено новое обвинение. Если в прежней редакции им инкриминировалась растрата из «Югры» всего 7,5 млрд руб., то теперь речь идет уже более чем о 200 млрд руб. Своей вины в этом преступлении никто из обвиняемых не признает.

Подробнее — в материале “Ъ” «Алексею Хотину поменяли семь миллиардов на двести».