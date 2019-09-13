И.о. руководителя Северо-Западного следственного УТ СКР назначен Павел Выменец

Исполняющим обязанности руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР назначен полковник юстиции Павел Выменец.

Павел Выменец ранее работал в следователем Санкт-Петербургской авиатранспортной прокуратуры, прокуратуре Центрального района города и следственном управлении Следственного комитета при прокуратуре РФ по городу Петербургу. По сентябрь текущего года занимал должность и. о. руководителя следственного управления СК России по Ленинградской области.

Напомним, что ранее руководивший управлением Сергей Сазин на днях был назначен на пост руководителя СУ СКР по Ленинградской области.