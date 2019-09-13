ЛОЭСК стала владельцем ООО «РЭС» и выходит на энергетический рынок Петербурга

АО «Ленинградская областная электросетевая компания», через сети которой передается 25% электроэнергии в области, выходит на городской энергетический рынок. По данным kartoteka.ru, в конце августа ЛОЭСК стала 100% владельцем ООО «Региональные электрические сети», приобретя 99,5% через ООО «Инвестиционная компания "Северо-Запад"» и еще 0,5% напрямую.

РЭС имеет статус территориальной сетевой организации в Петербурге, получает тариф и является четвертой по величине электросетевой организацией в городе. Стоимость сделки в ЛОЭСК не раскрывают, однако аналитики оценивают ее в 150 млн рублей. Городские энергетики предостерегают, что выход ЛОЭСК на рынок Петербурга и, как следствие, возникновение потребности в развитии собственной инфраструктуры неминуемо повлекут рост тарифа для потребителя.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Областные получили городскую прописку».