Областные получили городскую прописку

АО «Ленинградская областная электросетевая компания» (ЛОЭСК), через сети которой передается 25% электроэнергии в области, выходит на городской энергетический рынок. В конце августа ЛОЭСК приобрела ООО «Региональные электрические сети» (РЭС), которое является четвертой по величине электросетевой организацией в городе. Аналитики оценивают сделку в 150 млн рублей. Городские энергетики предостерегают, что выход ЛОЭСК на рынок Петербурга и, как следствие, возникновение потребности в развитии собственной инфраструктуры неминуемо повлекут рост тарифа для потребителя.

Как следует из данных kartoteka.ru, 30 августа ЛОЭСК стала 100% владельцем ООО «РЭС», купив 99,5% через ООО «Инвестиционная компания "Северо-Запад"» и еще 0,5% напрямую. ИК «Северо-Запад» ранее принадлежала Камилу Магеррамову, который является гендиректором инвестиционной компании «Лига» и ООО «Ленрегионразвитие» (обе зарегистрированы в Выборгском районе Ленобласти). РЭС имеет статус территориальной сетевой организации (ТСО) на территории Петербурга и получает тариф. В 2019 году необходимая валовая выручка (НВВ) РЭС составит 431 млн рублей. Это всего 0,1% от общего НВВ сетевых организаций, тем не менее РЭС на сегодня четвертая по размеру ТСО в городе. РЭС под управлением ЛОЭСК уже успела разыграть тендер по строительству распределительной сети на 580 млн рублей. Инвестпрограмма РЭС до 2024 года оценивается в несколько миллиардов рублей, но пока программа в проекте.

Гендиректор ЛОЭСК Дмитрий Симонов не раскрыл “Ъ” стоимость сделки, но заявил, что планирует в дальнейшем консолидировать и другие ТСО в Петербурге и Ленобласти. «Но это не означает, что ЛОЭСК планирует конкурировать с "Ленэнерго" в Петербурге. Я хочу особо подчеркнуть, что ЛОЭСК никогда не отказывалась и не отказывается сейчас от идеи консолидации с группой компаний "Россети". Скорее, наоборот: впоследствии руководству "Россетей" не нужно будет заниматься точечной работой по "сбору" каждой из ТСО — им будет гораздо проще договориться о консолидации с ЛОЭСК»,— объяснил господин Симонов.

ЛОЭСК приобретает активы на фоне того, что акции самой компании находятся в подвешенном состоянии. В конце июня 13-й арбитражный апелляционный суд признал законным арест 25% акций ЛОЭСК, которыми владеет ООО «Росток» (контролирует 75% акций АО «ЛОЭСК», принадлежит Дмитрию Симонову и сыну экс-губернатора Ленобласти Вадиму Сердюкову на паритетных основах). Такое решение суд принял по жалобе ООО «Управление — К», которое обвинило «Росток» в необоснованном обогащении после попытки приобрести долю в ЛОЭСК (см. “Ъ” от 24.06.2019).

Председатель комиссии по энергетике «Опоры России» Аркадий Семьянинов отмечает, что основная цель акционеров ЛОЭСК при выходе на городской рынок заключается в том, чтобы впоследствии продать акции компании дороже. «Потребители уже привыкли к высокому уровню обслуживания "Ленэнерго", и, я думаю, ЛОЭСК, объединившись с РЭС, придется подтягиваться»,— говорит господин Семьянинов. С тем, что ЛОЭСК улучшит инвестиционную привлекательность с помощью этой сделки, согласен глава агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. Стоимость сделки он оценивает в 150 млн рублей. Впрочем, пока планируется, что «Россети» будут покупать частные электросети на деньги, включенные в тариф. Соответственно, если акционерам ЛОЭСК удастся продать свое предприятие госкомпании по высокой цене, то переплатит в конечном итоге потребитель.

В «Ленэнерго» не видят положительных сторон в поведении конкурента. «Выход ЛОЭСК на рынок Петербурга и, как следствие, возникновение потребности в развитии собственной? инфраструктуры неминуемо повлечет рост тарифа для потребителей?»,— отмечают в пресс-службе сетей компании. Отсутствие в настоящий? момент у ЛОЭСК производственной? базы и необходимых материально-технических ресурсов на территории города может негативно сказаться на надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей? услуг по передаче электроэнергии, добавляют в «Ленэнерго».

Алексей Кириченко