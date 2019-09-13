Бедность как порог

В России заговорили об отмене подоходного налога для малоимущих. С предложением выступил глава ВТБ Андрей Костин. По его мнению, состояние экономики, профицит бюджета и эффективная работа фискальных органов позволяют государству постепенно смягчать налоговую политику. И начать можно с граждан с самыми низкими доходами. Кроме того, Костин считает возможным освободить малый бизнес от социальных взносов. Как на это предложение отреагировал Минфин? И для чего звучат подобные заявления? Выяснял Григорий Колганов.

Первый день Московского финансового форума складывался нескучно: премьер Дмитрий Медведев расхваливал подушку безопасности в виде профицита бюджета; его первый заместитель Антон Силуанов спорил с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным о состоянии экономики.

Но тут слово взял президент ВТБ Андрей Костин. И зашел с козырей: бедных нужно освободить от НДФЛ, а малый бизнес — от социальных взносов: «Одно из наших предложений — все-таки создать необлагаемый минимум доходов физических лиц, людей с самыми низкими доходами, и освободить их от налогов. Или тема, связанная с социальными взносами, — важная для малого бизнеса. Пойти по этому пути, мне кажется, было бы правильно».

Реакцию министра финансов Силуанова надо было видеть: сбивчиво и нервно он начал объяснять, почему это, мягко говоря, несвоевременная инициатива, и в заключение предложил хотя бы немного пожить спокойно: «Если ухудшится ситуация по ценам на энергоносители, а это может быть, что, нам нужно отыгрывать назад, налоги повышать?

Просто говорить — давайте смягчим, снизим налоги, освободим от взносов — всегда за этим есть большие риски.





Давайте хоть поживем некоторое время в нормальной устойчивой ситуации».

Идея освободить бедных от НДФЛ, хоть и кажется революционной, но звучит уже не в первый раз. Ее высказывали и профсоюзы, и депутаты, и даже вице-премьер Ольга Голодец. А какова цена вопроса? Глава ВТБ не обозначил «порог отсечения», но если принять за него прожиточный минимум в 10,5 тыс. руб., то за его чертой, по данным Росстата, находится 21 млн россиян. Допустим, половина из них платит подоходный налог — значит, в бюджет они отчисляют 13-15 млрд руб.

Подсчитать социальные взносы малого бизнеса сложнее, но первый зампред думского комитета по бюджету и налогам Сергей Катасонов убежден, что все эти выпадающие доходы для государства некритичны, а потому поддерживает предложение Костина: «Люди получают ниже прожиточного минимума. Давайте у них уберем НДФЛ. Это не те цифры. С точки зрения профицита бюджета он не виден. Если мы тратим огромный административный ресурс на администрацию малого бизнеса, давайте посмотрим, сколько мы собираем, о единицах миллиардов рублей, которые снимут головную боль с малого бизнеса. Это даст возможность малому бизнесу немножко развиться».

Но в этом случае интересно — за чей счет банкет? Ведь тот же НДФЛ — основной источник пополнения региональных и местных бюджетов. Неужели банкиры и другие инициаторы будут восполнять казне выпадающие доходы?

Исполнительный директор Института экономической политики им. Гайдара Сергей Приходько, своими глазами наблюдавший за дискуссией Костина и Силуанова, призывает не обнадеживаться: заплатят все равно граждане и не исключено, что через повышение налогов. «Вот бюджет, вот бюджетная часть. Мы даем льготы. Значит, доходная часть уменьшается. Либо налоги, пошлины — в общем, что-то повышать надо. Второй вариант — сокращать расходы. Зная наш опыт, они будут сокращаться на образование, здравоохранение и так далее»,— считает Сергей Приходько.

Один из главных вопросов теперь: чье мнение выразил на форуме глава крупного госбанка – свое собственное, или некой авторитетной группы во власти? И какова цель такого заявления? Например, присутствовавший на заседании столичный мэр Сергей Собянин на предложение Костина отреагировал фразой: «Андрей Леонидович стал зрелым политиком».

Но директор центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин считает инициативу главы ВТБ не более чем игрой на публику: «Господин Костин чувствует, как представитель элиты, что растет социальная напряженность в обществе. И почему бы не продекларировать инициативу, которая может несколько снизить уровень социального напряжения?

Инициатива не имеет абсолютно никаких шансов на реализацию, потому что позиция элит, которые принимают окончательное решение: государство может распорядиться деньгами лучше, чем граждане».

И все же, подобные заявления, сделанные даже не в кулуарах форума, а во время официального выступления, вызывают некоторое беспокойство. Ведь когда-то и вопрос повышения пенсионного возраста казался обычным вбросом.

На прошлой неделе о российской налоговой политике высказывался глава банка «Открытие» Михаил Задорнов. В интервью “Ъ FM”он заявил, что государство неэффективно тратит собранные деньги, и лучше было бы отдать их бизнесу и гражданам.