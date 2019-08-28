Россияне переходят в частные инвестиции

С начала года больше миллиона россиян стали частными инвесторами: почти 90% из них открыли так называемый индивидуальный инвестиционный счет, выяснили представители Московской биржи. Этот инструмент появился несколько лет назад как простой способ для непрофессиональных инвесторов зайти на фондовые рынки. Благодаря ему на биржи привлекли почти 13 млрд руб. с начала года. В чем причина? И как можно заработать с помощью таких счетов? Разбирался Владислав Викторов.

Индивидуальные инвестиционные счета появились в России в 2015 году. С их помощью государство пыталось в том числе привлечь частные деньги в акции, например, госкомпаний. Чтобы стимулировать приход непрофессиональных инвесторов, власти даже разработали два варианта налоговых льгот. Так, с полученных доходов при закрытии счета не нужно платить НДФЛ, а с суммы до 400 тыс. руб. можно ежегодно получать налоговый вычет, то есть вернуть до 52 тыс. И этими преимуществами многие научились пользоваться, отмечает ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. Неслучайно средний размер таких счетов — 410 тыс. руб. «Рост числа индивидуальных инвестиционных счетов связан прежде всего с тем, что доходность банковских депозитов постепенно снижается, грамотность населения растет, а фондовый рынок предлагает достаточно высокую доходность. Соответственно, можно открыть индивидуальный инвестиционный счет и еще получить на него возврат налоговых вычетов»,— пояснил Кочетков.

Но по действующим правилам у инвестора может быть лишь один инвестиционный счет. И такой подход сковывает действия. Зачастую разные брокерские компании предлагают разный спектр услуг: кто-то лучше справляется с управлением акциями, кто-то с облигациями, но распределять средства между ними нельзя. И здесь ЦБ готов пойти на уступки и позволить гражданам открывать несколько индивидуальных инвестиционных счетов с сохранением всех налоговых льгот.

Стоит ли это делать? На Московской бирже и так ждут притока частных денег, говорит ее управляющий директор Андрей Брагинский: «Мы видим, что 70% всех ИИС открыты новыми частными инвесторами, которые раньше не имели брокерских счетов. Инвестируют граждане в основном в акции — примерно 50%, в облигации — 45%. Если смотреть на горизонт трех-пяти лет, мы думаем, что число индивидуальных инвестиционных счетом может превысить 3 млн».

Преимущества и недостатки индивидуальных инвестиционных счетов Читать далее

Хочется спросить: в чем подвох? Как говорят представители Мосбиржи, почти половина владельцев индивидуальных инвестиционных счетов планирует просто получать налоговый вычет, а треть хочет уйти от уплаты НДФЛ с доходов. Это значит, что большинство граждан не инвестируют, а просто хранят деньги на счетах как на депозитах. Получается, что власти ежегодно несут убытки, рассуждает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий: «Инвесторы получают 52 тыс. руб., как выразился один из руководителей Центрального банка, “доят бюджет”, и на этом их инвестиционная деятельность и завершается.

А более интересные для государства ИИС второго типа не идут. И если вот миллион таких инвесторов — 52 млрд руб. — это потери бюджета».

И в Минфине давно это заметили. Во вторник замглавы ведомства Алексей Моисеев в очередной раз предложил сократить налоговый вычет для владельцев индивидуальных инвестиционных счетов. Так что, возможно, интерес россиян к бирже скоро сойдет на нет.

В ЦБ говорят, что менять налоговые льготы для владельцев индивидуальных инвестиционных счетов пока рано. Как подчеркнул первый зампред Банка России Сергей Швецов, об этом можно будет говорить, если в стране появится несколько миллионов работающих счетов. А стабильные правила — одно из преимуществ этого инструмента, подчеркнул Швецов.