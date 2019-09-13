Ким Клейстерс вернется к старой любви

Экс первая ракетка мира, победительница четырех турниров Большого шлема Ким Клейстерс объявила о том, что в 2020 году после семилетнего перерыва возобновит выступления на состязаниях Женской теннисной ассоциации (WTA). 36-летняя бельгийка, мать троих детей, чувствует себя готовой вернуться в профессиональный спорт. Во время первого отпуска, продолжавшегося с весны 2007-го по лето 2009-го, она родила девочку, которой сейчас уже 12 лет. А в 2013 и 2016 годах в семье Клейстерс и бывшего баскетболиста Брайана Линча появились на свет два сына.

Главной причиной своего возвращения Клейстерс, которая провела свой последний матч во втором круге US Open 2012 года, называет «любовь к теннису». В общей сложности на счету бельгийки 41 титул. До первого перерыва в своей карьере она выиграла 34 из них, зато после возвращения в 2009 году сумела одержать три победы на турнирах Большого шлема. US Open Ким Клейстерс выигрывала трижды (в 2005, 2009 и 2010 годах) и еще один раз (в 2011 году) первенствовала на Australian Open.

Что касается мирового рейтинга, то его Клейстерс возглавляла четырежды. А 14 февраля 2011 года она стала первой и единственной пока теннисисткой, которой удалось стать во главе классификации WTA, имея ребенка.

Евгений Федяков