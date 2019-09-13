Осеннее кроветворение

Кровь5
16 сентября 2019 года в столичном Саду имени Баумана откроется фотовыставка «Люди особого назначения. Портреты доноров костного мозга». Ее проводят проект Кровь5, Русфонд и Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.
Что такое костный мозг? Где он находится? За что отвечает в организме? В современной 146-миллионной России об этом почти никто ничего не знает. И сегодня это уже не узкоспециальный медицинский вопрос, а гуманитарная проблема, к которой хотят привлечь внимание организаторы выставки.
На выставке будут представлены лица и истории людей, принявших решение стать донорами костного мозга. В течение года сотрудники проекта Кровь5 ездили по разным городам России — Мурманск, Краснодар, Воронеж, Орел, Казань, Екатеринбург и др., встречались и беседовали с потенциальными и состоявшимися донорами, делали их портреты. На основе этих материалов и была создана выставка: для нее отобрали 19 фотографий доноров, которые сделали Владимир Дубровский, Кристина Бражникова, Евгения Жуланова, Алина Десятниченко и руководитель проекта Кровь5 Сергей Мостовщиков. Рядом с каждым портретом — рассказ от первого лица: история человека, который в один прекрасный день решил принести пользу тем, кто нуждается в помощи.
«Я теперь знаю, что кто-то живет на свете и ждет меня, чтобы я стала для него донором». «Это же просто невероятно — найти своего генетического близнеца, да не просто так, а еще и дать ему возможность жить». «Это естественные свойства: участие, сопереживание, сострадание. Они сейчас, можно сказать, в тренде. Соучастие, разделение чужой судьбы становится нормальным. Ненормальным становится неучастие». «Я чувствую себя вообще чудесно. Не потому, что я такой молодец — сдала клетки и спасла жизнь ребенку. А потому, что я совершила открытие: каждый может сделать то же самое». «Когда я буду умирать, буду знать, что сделала для кого-то незнакомого доброе дело и это было не зря. Жизнь — это самое ценное. Мало ли чего добьется человек, которого я спасла? Может, это будет второй Эйнштейн и это я подарила его миру».
Все эти фразы произносят обычные люди — рабочие, артисты, повара, юристы, менеджеры. Однако в какой-то момент они обнаружили в себе нечто особенное: способность сделать мир лучше. Они решили совершить нетрудный, но важный поступок и спасти жизнь незнакомому человеку.
Смысл выставки «Люди особого назначения» — дать возможность всем желающим и просто гуляющим в парке увидеть людей, которых объединяет особый уровень социальной ответственности: способность к самопожертвованию, состраданию, развитию и сохранению базовых ценностей человеческой цивилизации. За каждой историей этих людей — решение, благодаря которому будет спасена (или уже спасена) чья-то жизнь.
Выставка пройдет с 16 по 29 сентября. Все подробности о том, как стать донором костного мозга, можно узнать на сайте кровь5.рф.
Статья подготовлена с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
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