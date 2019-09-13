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Газета "Коммерсантъ" от , стр. 2

4,5 миллиарда долларов составило отрицательное сальдо денежных переводов физических лиц из/в РФ во втором квартале 2019 года, сообщил Банк России. За год этот показатель снизился на 28% — главным образом за счет уменьшения на $1,5 млрд отрицательного сальдо операций со странами дальнего зарубежья (поступления из них в пользу физических лиц в РФ даже выросли на $364 млн, или на 7%). Основные объемы поступлений в пользу физлиц в России по-прежнему приходятся на Москву и область, отчислений за рубеж — на Москву и область, а также на Новосибирск. Крупнейшие объемы переводов приходились на Швейцарию, США, Узбекистан и Таджикистан, а их валютная структура сместилась от доллара в пользу рубля и евро.

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