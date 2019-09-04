Накопления оказались в интересном вложении

Более четверти всех вложений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в акции приходится на активы, так или иначе связанные с акционерами таких НПФ. Подобные инвестиции по пенсионным накоплениям превышают 50 млрд руб. Такие вложения могли делаться для сохранения контроля над активом, повышения котировки эмитентов или улучшения ликвидности ценных бумаг, полагают эксперты. Но они несут высокие риски.

Более четверти всех вложений пенсионных накоплений НПФ в акции приходится на активы, связанные с интересами собственников этих частных фондов, свидетельствуют расчеты “Ъ”. Пять крупнейших российских фондов — НПФ Сбербанка, «Открытие», «Сафмар», «Будущее», «Эволюция» (бывший «Нефтегарант») — на конец первого полугодия вложили в такие акции более 53 млрд руб. пенсионных накоплений из около 200 млрд руб. суммарных вложений в акции (см. “Ъ” от 23 августа).

Относительно аккумулированных пенсионных накоплений больше всего в подобные активы вложили НПФ «Открытие» (9,6%) и «Сафмар» (8,4%). НПФ «Открытие» принадлежит 5,7% голосующих акций ВТБ (29,4 млрд руб. на конец первого полугодия). Еще 9% ВТБ у самого банка «ФК Открытие» (БФКО). Другими крупными вложениями НПФ являются 24,3% ОВК (11,7 млрд руб.) и 10% «Росгосстраха» (6,8 млрд руб.). На конец первого полугодия, согласно отчетности ОВК, БФКО являлся крупнейшим кредитором этой компании (более 78% банковского долга). В «Росгосстрахе» БФКО является мажоритарным акционером. В НПФ «Открытие» не ответили на запрос “Ъ”, а БФКО не ответили на вопросы по существу.

НПФ «Сафмар» к середине года вложил в компании, принадлежащие семье Гуцериевых — владельцев фонда, более 20 млрд руб. пенсионных накоплений, подтвердил представитель НПФ. В конце июля «Русснефть» раскрыла, что НПФ «Сафмар» владеет 6,4% ее голосующий акций (11,4 млрд руб.). Также фонду принадлежит 9,2% акций материнского холдинга «Сафмар Финансовые инвестиции» (5,2 млрд руб.). Согласно данным «М.Видео», фонду в конце июня принадлежало 7,6% акций ритейлера (5,8 млрд руб.). Правда, в июле НПФ «Сафмар» снизил долю до 4,8%. «Мы продолжаем снижать долю вложений в акции одного эмитента»,— заявил представитель фонда и указал, что «целевой показатель должен быть не более 5% владения в одном эмитенте», что дает большую устойчивость фонду.

Филипп Габуния, директор департамента коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России в интервью РБК, 2014 год Вложения в активы аффилированных структур чреваты низкой доходностью от инвестирования

Входящие в периметр пенсионного дивизиона группы компаний (ГК) «Регион» (см. “Ъ” от 25 июля) НПФ «Будущее» и «Эволюция» владеют купленными на пенсионные накопления 2,6% и 0,5% МКБ соответственно. Пакет «Будущего» на конец июня стоил 4,2 млрд руб., или 2% от пенсионных накоплений, а «Эволюции» — 0,78 млрд руб. (0,6%). Компании «Региона» напрямую и в качестве доверительных управляющих являются миноритарными акционерами МКБ (суммарно 6,4%), НПФ «Эволюция» владеет 3,5% банка, купленными на пенсионные резервы. При этом мажоритарный акционер МКБ концерн «Россиум» и ГК «Регион» активно сотрудничают, выступая акционерами в одних и тех же компаниях, и рассматривают возможность объединения своих активов (см. “Ъ” от 10 июня). В ГК «Регион» и НПФ «Будущее» и «Эволюция» не ответили на запрос “Ъ”.

Владеет акциями своего материнского банка и крупнейший российский НПФ Сбербанка. На пенсионные накопления он приобрел акций кредитной организации на 6,5 млрд руб. (1,1% от аккумулированных средств по ОПС). В НПФ не исключили снижения вложения в материнский банк, «если появятся более интересные инвестиционные возможности с учетом соотношения риска и доходности».

«Многие из таких вложений делались в предыдущие периоды, когда ОПС рассматривался в качестве источника финансирования своих активов или как инструмент для контроля над активом через НПФ»,— говорит управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. По его словам, сейчас владение такими активами может, в частности, обуславливаться необходимостью сохранять операционный контроль. «Кроме того, некоторые группы компаний могут использовать вложения входящих в них фондов в другие компании из своей же группы для повышения котировок и улучшения ликвидности их ценных бумаг»,— добавляет старший менеджер департамента управления рисками Deloitte Сергей Гришунин. Однако подобные вложения существенно повышают риски концентрации и системный риск, считает эксперт. «Если доля вложений в такие "связанные" активы существенна (риск концентрации), то системный риск становится недиверсифицируемым и поэтому очень опасным»,— утверждает господин Гришунин и добавляет, что в итоге возрастает риск потери фондами активов.

Илья Усов