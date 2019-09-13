«На пост вице-спикера не претендую»

Как стало известно “Ъ”, министр сельского хозяйства Татарстана Марат Ахметов сменит Римму Ратникову на посту заместителя председателя Госсовета республики, который она занимала последние 15 лет. Решение будет принято на первой после выборов сессии парламента 20 сентября. Как ожидается, свои должности сохранят другой вице-спикер Юрий Камалтынов, секретарь Лилия Маврина, главы большинства комитетов и, как уже сообщал “Ъ”, бессменный руководитель Госсовета Фарид Мухаметшин. Представлять парламент республики в Совете федерации, вероятнее всего, доверят мэру Елабуги Геннадию Емельянову.



Занимавшая должность вице-спикера Госсовета Татарстана с 2004 года Римма Ратникова покинет свой пост в руководстве парламента. Об этом “Ъ” сообщили сразу несколько источников в законодательном органе республики. Госпожа Ратникова эту информацию “Ъ” подтвердила, указав, что должность заместителя председателя больше двух сроков, кроме нее, никто не занимал. «Я не претендую на пост вице-спикера»,— подчеркнула она. Римма Ратникова продолжит работу депутатом республики. 8 сентября на выборах в Госсовет она одержала победу в Кукморском одномандатном округе. По информации источников “Ъ”, она может остаться парламентарием на постоянной основе.

Новым вице-спикером, по данным “Ъ”, депутаты планируют утвердить вице-премьера — министра сельского хозяйства и продовольствия республики Марата Ахметова, который на выборах шел четвертым в партсписке «Единой России». Господин Ахметов работает в правительстве еще с 1999 года. В 2016 году он уже избирался в Госдуму от Татарстана, но тогда после выборов от мандата отказался. «Человек с таким опытом, а ему даже не предложили ничего, а рядовым депутатом его туда отправлять – это было бы неправильно»,— пояснял позже это решение президент Татарстана Рустам Минниханов.

Новое назначение господина Ахметова будет оформлено на первой после выборов сессии 20 сентября. Напомним, 8 сентября на выборах в Госсовет «Единая Россия» получила 72,4%. С учетом результатов выборов в одномандатных округах она провела в парламент 90 депутатов. Шесть депутатов войдут во фракцию КПРФ. По одному месту в Госсовете получили представители ЛДПР, «Справедливой России» и Партии роста.

Как уже сообщал “Ъ”, ожидается, что пост спикера Госсовета вновь займет Фарид Мухаметшин (бессменно руководит парламентом с 1998 года). Он в свою очередь предложит кандидатуры своих заместителей. Еще одним вице-спикером на постоянной основе должен стать действующий заместитель председателя Юрий Камалтынов, которому вновь поручат руководство фракцией единороссов. Сейчас в Госсовете также есть должность вице-спикера на непостоянной основе (то есть без депутатской зарплаты). Ее занимает Татьяна Ларионова, которая по основному месту работы является исполнительным директором фонда «Возрождение». Не исключено, что она продлит свои полномочия. Секретарем Госсовета третий созыв подряд будет Лилия Маврина.

Кадровые перестановки, как ожидается, произойдут в профильных комитетах Госсовета. Но в большинстве из них руководители, скорее всего, останутся прежними. Источники “Ъ” подтверждают, что свои посты должны сохранить председатель комитета по законности и правопорядку Шакир Ягудин, глава бюджетного комитета Леонид Якунин, глава комитета по социальной политике Светлана Захарова. Альберт Хабибуллин, скорее всего, останется в должности председателя комитета по госстроительству.

В то же время на руководящие посты в комитетах могут претендовать министр земельных и имущественных отношений Азат Хамаев, глава республиканского агентства по массовым коммуникациям и печати «Татмедиа» Айрат Зарипов. «Трудоустроить надо многих»,— говорит один из источников “Ъ”. Окончательное решение по кадрам в комитетах будет принято на собрании представителей депутатов на следующей неделе.

Госсовету Татарстана предстоит также определиться со своим представителем в Совете федерации. Нынешний сенатор от парламента республики Ильдус Ахметзянов в Госсовет не переизбирался. Вероятнее всего, на его замену отправят мэра Елабуги Геннадия Емельянова. Спикер Госсовета Фарид Мухаметшин подтвердил “Ъ”, что его кандидатура на этот пост рассматривается, но «претендентов много, желающих еще больше».

Рустам Минниханов ранее говорил, что в республике «всегда один из руководителей муниципалитетов является членом Совета федерации»: «В этом году мы тоже планируем так же»,— говорил президент. Кроме Геннадия Емельянова, в парламент избирались мэр Зеленодольска Александр Тыгин и глава Спасского района Камиль Нугаев. Последние избирались по партсписку, в то время как господин Емельянов — в Елабужском одномандатном округе. Назначение сенатором Геннадия Емельянова будет технически неудобным для властей. В этом случае придется проводить дополнительные выборы. «Значит, проведут еще выборы»,— подтвердили “Ъ” два источника в парламенте. Решение выдвинуть сенатором Геннадия Емельянова могло быть уже принято во время избирательной кампании, поясняет один из них.

Имя претендента на пост сенатора могут назвать уже в эту субботу на партийной конференции татарстанского отделения «Единой России». Делегаты также предложат кандидата на пост спикера Госсовета — Фарида Мухаметшина.

«Обновление руководства Госсовета ожидается умеренным, осторожным. На работе парламента это никак не отразится. Все будет, как было»,— полагает казанский политолог Сергей Сергеев. Он не исключает, что претендентов на должности в Госсовете окажется больше, чем самих постов: «Для многих чиновников такая работа воспринимается как более спокойная».

Кирилл Антонов