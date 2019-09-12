Памятник маршалу Коневу в Праге перенесут в другое место

Члены совета района Прага-6, на территории которого установлен памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, приняли постановление о его переносе. Этот вопрос выносили на голосование, за перенос высказались 33 члена cовета. Против выступил один, еще шестеро воздержались, сообщает ТАСС.

На месте монумента советскому маршалу, согласно решению совета, должен быть установлен памятник освобождению Праги в 1945 году. Памятник Коневу будет перенесен на площадку, которую выберут муниципальные власти.

Посольство России в Чехии назвало решение возмутительным, но ожидаемым. В дипмиссии выразили надежду, что памятник Коневу все же «останется на своем историческом месте». «Районные власти инициировали кампанию вокруг мемориала, оскорбляющую память воинов Красной Армии, чехов и словаков, сражавшихся за освобождение Чехословакии и ее столицы от нацизма, и несут всю ответственность за сложившуюся ситуацию»,— сказано в заявлении посольства, размещенном в Facebook.

Памятник маршалу Ивану Коневу был установлен в Праге в 1980 году в честь 35-й годовщины освобождения города от нацистов войсками 1-го Украинского фронта, которыми командовал военачальник. В течение последних нескольких лет монумент неоднократно подвергался вандализму. Последний подобный случай произошел в августе 2019 года, накануне годовщины ввода советских войск в Чехословакию в 1968 году.