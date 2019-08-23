МИД РФ выразил протест посольству Чехии из-за осквернения памятника маршалу Коневу в Праге

В МИД России был вызван временный поверенный в делах Чехии, которому был заявлен протест в связи с осквернением памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. «Особое возмущение вызывают попытки чешских «историков» связать имя И. С. Конева с событиями 1968 года, к которым маршал не имел никакого отношения»,— говорится в сообщении МИДа.

Ранее неизвестный вандал залил красное основание статуи маршала Конева в Праге. На подкладке выложена надпись «Ни одного кровавого маршала, мы не забудем» и годы, в том числе 1968 год, сообщает DenikN.

Маршал Иван Конев — советский полководец, маршал Советского Союза.

1968 год — ввод войск в Чехословакию — ввод войск Варшавского договора (кроме Румынии) в Чехословакию, начавшийся 21 августа и положивший конец реформам Пражской весны.