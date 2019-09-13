Клубы для молодых

Европейский союз футбольных ассоциаций (UEFA) обнародовал исследование «Ландшафт европейских клубных турниров». В нем на примере 80 участников групповых стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы отражены некоторые тренды европейского футбола. Помимо тех, что известны давно, например неуклонное увеличение расходов на покупку игроков, отмечены и другие тенденции. Среди них — стремление клубов подписывать контракты с игроками в возрасте от 21 до 24 лет. На футболистов этой возрастной категории минувшим летом пришлась почти половина сделок. Российские участники еврокубков слегка выбиваются из тренда на омоложение составов.

UEFA обнародовал исследование под названием «Ландшафт европейских клубных турниров». Авторы доклада не стали делать глобальных заключений, вместо этого сконцентрировавшись на сухих цифрах, касающихся 80 участников групповых стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы. Тем не менее определенные выводы из приведенных данных сделать можно.

Так, цифры UEFA подтвердили, что в европейском футболе по-прежнему царит неравенство в том, что касается финансовых возможностей клубов.

80 участников групповых стадий еврокубков на всех получили в позапрошлом сезоне доход €11,7 млрд, что составляет 55% всех доходов, сгенерированных клубами, выступающими в высших дивизионах в европейском футболе. Но и внутри «еврокубковой группы» существует мощнейший разрыв в возможностях. Топ-клубы расходуют на формирование своих составов более €900 млн (на данный момент к таковым можно отнести «Манчестер Сити», ПСЖ и «Реал»). А вот наиболее скромные команды, попавшие в Лигу Европы, вынуждены обходиться на порядок меньшими суммами. Но и тем и другим приходится тратить все больше и больше. Неудивительно, что минувшим летом 43% участников еврокубков, как следует из отчета, обновили клубные трансферные рекорды.

Данные, приведенные UEFA, также подтвердили, что в современном футболе поступления от реализации билетов занимают не самую значительную долю в структуре доходов команд — всего 17%. Куда больше клубам приносят спонсорские контракты и коммерческая деятельность (36%), реализация прав на телетрансляции (28%) и призовые, выплачиваемые UEFA (14%). К слову, в этом сезоне участники еврокубков, добравшиеся до групповой стадии, в качестве призовых получат в общей сложности €2,5 млрд. Из них €1,9 млрд достанутся командам, выступающим в Лиге чемпионов, а €600 млн будут распределены между участниками Лиги Европы.

Правда, к этим данным по структуре доходов клубов все же нужно относиться с некоторой осторожностью, поскольку соотношение может сильно меняться от страны к стране. Если, скажем, в Англии чемпион только от телевизионных контрактов получает более €160 млн, а в среднем по английской премьер-лиге телевизионные деньги обеспечивают 54% доходной части бюджетов клубов, то в России поступления от телеконтрактов не превышают 5%. Зато сразу 61% поступлений у клубов Российской премьер-лиги, как следует из отчета UEFA о финансовом состоянии европейских клубов, обнародованного в начале года, обеспечены за счет спонсоров и рекламных контрактов. Часто это означает, что команды просто получают поддержку от госкомпаний или региональных бюджетов.

В отчете UEFA содержатся и сведения, отражающие нефинансовые тренды европейского футбола.

Наиболее интересными являются, пожалуй, данные о возрасте игроков, с которыми клубы предпочитают заключать контракты. Тут наметился явный сдвиг в пользу футболистов в возрасте от 21 до 24 лет, то есть следующей за «молодежной» возрастной категорией, из игроков, уже, по сути, созревших, но еще имеющих «запас роста». На них минувшим летом пришлось 47% контрактов. Значительно меньше — 29% — составили контракты с игроками в возрасте от 25 до 28 лет. При этом ранее считалось, что именно на этот возраст приходится расцвет футболиста, и такие игроки пользовались повышенным спросом. На футболистов моложе 21 года пришлось 17% контрактов. А вот игроки старше 28 лет не слишком интересуют лучшие европейские клубы — с ними было заключено всего 7% контрактов. Отметим, что российские участники групповых стадий еврокубков — «Зенит», «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар» — не совсем соответствуют тренду на омоложение. Средний возраст игроков, купленных летом «Зенитом», составил 24,9 года (средний возраст футболистов, с которыми команда рассталась,— 27,7 года). У «Краснодара» эти показатели — 26 лет и 27,3 года, у «Локомотива» — 26,6 и 29,8 года. И только ЦСКА уложился в общеевропейский тренд — 23,1 и 23,3 года.

Обращает на себя внимание и то, игроков какого амплуа чаще всего покупают. По 35% контрактов приходится на форвардов и защитников, 25% — на полузащитников и 5% — на вратарей. Однако применительно к российским клубам эти цифры не отражают реальной картины. «Зенит» летом вообще не покупал чистых нападающих, зато обзавелся четырьмя защитниками и двумя полузащитниками. В «Краснодаре» появились сразу пять игроков середины поля, один защитник и один форвард. Перекос в пользу полузащитников и в «Локомотиве» — три покупки из шести. А ЦСКА из четырех сделок, проведенных летом, в трех случаях покупал игроков обороны.

Александр Петров