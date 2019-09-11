Клуб на миллиард

Организация CIES Football Observatory, учрежденная Международной федерацией футбола (FIFA) и швейцарским Университетом Невшателя, изучила трансферную активность клубов из стран «большой футбольной пятерки» с начала десятилетия. Исследование подтвердило и так известный факт: расходы на создание суперклуба значительно увеличились. Тем не менее цифры, приведенные в нем, весьма любопытны. Так, выяснилось, что впервые в истории появилась команда, потратившая на то, чтобы собрать текущий состав, более €1 млрд. Это «Манчестер Сити». Еще два клуба — «Реал» и ПСЖ — близки к знаковой отметке. Неудивительно, что в текущем году клубы из ведущих чемпионатов побили рекорд по тратам на трансферы, израсходовав на них более €6,6 млрд. Лидером по-прежнему остается английская премьер-лига, но испанский и итальянский чемпионаты активно сокращают отставание.

CIES Football Observatory (учреждена в 1995 году Международной федерацией футбола и швейцарским Университетом Невшателя и является партнером FIFA) провела исследование, посвященное расходам клубов на трансферном рынке. Во внимание принимались данные с 2010 по 2019 год включительно по пяти сильнейшим мировым лигам: английской, испанской, итальянской, немецкой и французской. Подсчеты Football Observatory показали, что в этом году (учитывались зимнее и летнее трансферные окна) затраты клубов на покупку футболистов обновили рекорд 2017 года (€6,062 млрд) и достигли €6,622 млрд. То есть рост составил почти 10%.

Для сравнения: в 2010 году на усиление клубы пустили только €1,542 млрд.

Первое место по устоявшейся традиции занимает английская премьер-лига (АПЛ). В 2019 году расходы ее клубов на трансферы составили €1,908 млрд. Это заметно меньше, чем в предыдущие два года, когда они колебались в диапазоне €2,09–2,152 млрд, но все равно пока еще значительно больше, чем у ближайших преследователей. Испанские команды потратили €1,503 млрд, а итальянские — €1,5 млрд. Далее уже с солидным отставанием следуют чемпионаты Германии (€880 млн) и Франции (€830 млн). В прошлом году отставание испанской и итальянской лиг от АПЛ колебалось в районе €1 млрд, а в предыдущие годы они на двоих тратили примерно столько же, сколько одна АПЛ. Не исключено, что события нынешнего года являются началом тренда на ослабление финансовой гегемонии английского футбола.

Football Observatory также оценила инфляцию на трансферном рынке. С 2010 по 2014 год она не превышала 8% в год, но после того как доходы клубов, особенно английских, лучшие из которых ежегодно получают от реализации прав на телетрансляции около €160 млн, пошли вверх, подскочили и цены на футболистов.

За последние пять лет инфляция на трансферном рынке ни разу не опускалась ниже 22% годовых, а в 2019-м составила 31%. Как следствие, клубам приходится все больше тратить на формирование составов.

Именно в этом году, утверждает Football Observatory, была преодолена отметка в €1 млрд. Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» потратил на приобретение своих нынешних игроков €1,014 млрд. А с 2010 года манчестерцы израсходовали на трансферы €1,63 млрд. И тут они тоже лидируют, опережая «Барселону» (€1,5 млрд) и «Челси» (€1,42 млрд). Текущая стоимость состава манчестерцев, согласно оценке Transfermarkt, даже выше — €1,26 млрд. Рахим Стерлинг и Кевин Де Брёйне оцениваются в €140 млн и €130 млн, а Лерой Зане и Бернарду Силва — в €100 млн каждый.

По всей видимости, скоро компанию манчестерцам смогут составить еще два клуба — ПСЖ и «Реал». Парижане свой нынешний состав собрали за €913 млн, а мадридцы — за €902 млн. В исследовании также отмечается, что между расходами на усиление и спортивными результатами имеется прямая связь. В частности, все финалисты Лиги чемпионов начиная с 2005 года входят в число 20 команд, больше других потративших на трансферы.

В исследовании приводятся данные лиг по балансам продаж и покупок. В наибольшем минусе АПЛ: минус €762 млн в этом году и €6,5 млрд с 2010 года. В этом плане английский футбол вообще не имеет конкурентов. У итальянской лиги отрицательный баланс за десять лет составил €1,2 млрд, испанской — €800 млн, немецкой — €758 млн. И только Франция в плюсе на €359 млн.

Александр Петров