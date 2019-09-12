«ВКонтакте» взялись за книги

Социальная сеть «ВКонтакте» подписала «антипиратский» меморандум: компания обязалась удалять книги, которые публикуются вопреки желанию правообладателей. Те неоднократно судились с соцсетью. Но чаще всего виновными в распространении пиратского контента признавали пользователей, а «ВКонтакте» был лишь посредником при передаче этих данных. Теперь соцсеть заключила соглашение с крупными издателями — «Эксмо», АСТ, «Азбука-Аттикус», «Альпина Паблишер», «Аудиокнига», «ЛитРес». Одной из сторон договора выступила Ассоциация по защите прав в интернете.

Что именно исчезнет из сети? И как будет работать антипиратский механизм? Эту тему “Ъ FM” обсудил с гендиректором Ассоциации по защите прав в интернете Максимом Рябыко: «Мы удаляем около десятка тысяч нелегальных копий произведений в год из социальной сети “ВКонтакте”. Половина рынка имеет потенциал для роста, если нейтрализовать пиратство — издатели оценивают его в 4-5 млрд руб. в год. Сегмент аудиокниг тоже увеличивается, его можно оценить в 2 млрд руб. Сейчас очень популярна деловая литература, которая стоит достаточно дорого, художественная, фантастика, традиционные жанры. Антипиратский механизм будет действовать следующим образом: при публикации пользовательского контента будет происходить автоматическое сопоставление с базой издателей. Если обнаружатся совпадения, то социальная сеть “ВКонтакте” лишит пользователей возможности публиковать это в общий доступ. Что касается отправления книг через личные сообщения, то могу сказать: несмотря на то, что это один из механизмов распространения, он не приобретает такой массовый характер. Но даже если это случится, то с правовой точки зрения очень сложно отследить, потому что у нас нет доступа к личной переписке».

Соцсеть пока не предложила альтернативного варианта обмениваться аудио- или электронными книгами, не нарушая при этом законодательства. Пока что от принятых мер страдает пользователь, считает председатель штаба Пиратской партии России Антон Ершов: «Пока непонятно, как будет выстроена модель: распространение просто запретят или же сделают какой-то сервис по покупке, подписке? С другой стороны, мы можем купить книгу, почитать ее и поделиться с другом, приобретая же электронную копию, мы, получается, не имеем на нее никаких прав, что тоже накладывает определенные ограничения на пользователя. В той же Германии есть правило, что даже цифровую копию произведения можно дать почитать шести своим знакомым».

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Помимо соцсети «ВКонтакте», пиратские копии книг распространяются в видеохостинге YouTube и мессенджере Telegram, отмечают игроки рынка.

Анна Пестерева