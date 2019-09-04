Издатели записались в библиотеку

Книги «Эксмо-АСТ» и «Росмэна» появятся в создающейся в России Национальной электронной библиотеке (НЭБ). Издательства не рассчитывают на большие отчисления, но надеются монетизировать классику для школьников, книги начинающих авторов и уже не переиздающиеся проекты. Электронные книжные сервисы пока не видят в НЭБ конкурента, так как в ней не предполагается бестселлеров.

4 сентября «Эксмо-АСТ» подпишет с Российской государственной библиотекой (РГБ; оператор НЭБ) соглашение, в рамках которого на первом этапе предоставит около 2 тыс. книг для НЭБ, рассказали “Ъ” президент «Эксмо-АСТ» Олег Новиков и директор РГБ Вадим Дуда. «Росмэн» также готовится подписать договор с НЭБ и в рамках пилотного проекта готов предоставить около 150 книг, сообщил “Ъ” гендиректор издательства Борис Кузнецов. Коммерческие условия компании и РГБ не раскрывают.

Распоряжение правительства РФ о плане развития НЭБ опубликовано 31 августа 2019 года. Предполагается, что в рамках НЭБ будет работать онлайн-портал и мобильное приложение, а отбирать издания для нее будут экспертные советы.

К 2021 году НЭБ должна достигнуть уровня 15 млн посещений в год, 36 тыс. уникальных пользователей в сутки и объема в 4,7 млн наименований книг.

Финансирование НЭБ будет предоставляться в рамках нацпрограммы «Культура», в рамках пилотных проектов РГБ рассчитает, какой бюджет нужен для полноценного запуска, пояснил Вадим Дуда. По его словам, технологическая платформа уже разработана, зарегистрироваться в НЭБ можно будет с помощью портала «Госуслуги». Издательства будут получать от РГБ отчисления «за фактическое использование» их книг, при этом большая часть контента будет бесплатной для пользователей, а часть — продаваться по цене ниже, чем в коммерческих онлайн-сервисах.

«Мы не планируем конкурировать с электронными сервисами, так как не будем фокусироваться на бестселлерах»,— подчеркивает господин Дуда.

Большая часть передаваемых «Эксмо-АСТ» на первом этапе книг — классические произведения для школьников, на которые у холдинга есть исключительные права, и книги молодых авторов, уточняет Олег Новиков. «Мы, конечно, рассчитываем на небольшие дополнительные доходы от этого канала, но основная глобальная задача — привлечение новой лояльной читательской аудитории, которой не хватает доступа к книгам из-за недостаточной развитости в регионах инфраструктуры — книжных магазинов и обновляемых библиотечных фондов. С помощью этого и других проектов мы рассчитываем на то, что читающего населения в России в перспективе трех-четырех лет будет 60%, тогда как сейчас — 50%»,— говорит господин Новиков.

«Росмэн» также на первом этапе передаст НЭБ книги, на которые у него есть исключительные права, большую часть из них уже не планируется переиздавать на бумаге, сообщил Борис Кузнецов. «В перспективе так издательства могут монетизировать именно закрытые проекты. Конечно, это будут небольшие, эфемерные с точки зрения общей выручки деньги»,— полагает он. С помощью НЭБ можно формировать лояльную аудиторию будущих покупателей бумажных книг, а также отслеживать поведение читателей, надеется он. При этом пока много вопросов, которые должны решиться в ходе пилотного проекта, указывает господин Кузнецов: в частности, защита от пиратства и формат изданий.

У других издательств тоже остаются вопросы к НЭБ.

«Хотелось бы четче понять, чем проект может быть интересен издателям, каким образом и сколько они смогут продавать электронных книг через этот канал. Вопросов пока много: например, если РГБ будет продавать книги ниже, чем по рынку, почему это должно устроить издателей и другие площадки?» — рассуждает сооснователь «Альпины» Александр Лиманский.

Бесплатный доступ к книгам — недостаточный стимул для нечитающей аудитории, для обеспечения интереса придется решать вопрос с новинками и бестселлерами, считает гендиректор «ЛитРеса» Сергей Анурьев. Обеспечить бесплатный доступ к широкому ассортименту будет сложно, предупреждает он, так как это демпинг и НЭБ придется обеспечить автору и издательству доход, который компенсирует недополученную выручку в других каналах.

Целевые показатели НЭБ достижимы, но, если судить по зарубежному опыту, у нее не получится составить конкуренцию более удобным для пользователей платным сервисам, считает гендиректор Bookmate Андрей Баев. Сооснователь LitNet Сергей Грушко также уверен, что рисков для электронных сервисов в этом проекте нет и НЭБ только увеличит общую аудиторию.

Валерия Лебедева