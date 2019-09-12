Путин похвалил Нурмагомедова за «хороший удушающий прием»

Президент России Владимир Путин встретился с российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым, в минувшую субботу, 7 сентября, защитившим титул чемпиона UFC в легком весе в бою против американца Дастина Порье в Абу-Даби (ОАЭ). Глава государства пообщался со спортсменом и его отцом и тренером Абдулманапом в Дагестане, сообщается на сайте Кремля.

«Я тебя поздравляю, очень хороший поединок, красивый, честный»,— обратился российский президент к Нурмагомедову-младшему. Господин Путин отдельно отметил прием, принесший российскому бойцу победу. «Хороший удушающий прием. Классический удушающий прием, и на горло ты ему не давил. Правда-правда, нет, я видел, с двух сторон, как положено, сжимал. Все по-честному»,— сказал президент.

Поздравил российский лидер и отца спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова. «Хочу вас поздравить с победой сына. Достойный бой. Сильный, крепкий боец»,— сказал господин Путин.

Бой за титул чемпиона UFC в легком весе между Нурмагомедовым и Порье прошел в рамках турнира UFC 242 в Абу-Даби. Российский боец победил оппонента в третьем раунде, заставив того сдаться после удушающего приема.

Подробнее о бое — в публикации “Ъ” «Хабиб Нурмагомедов выиграл взашей».