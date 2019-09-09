Хабиб Нурмагомедов выиграл взашей

Самый популярный российский боец Хабиб Нурмагомедов защитил официальный статус чемпиона мира в легком весе (до 70 кг) и неофициальный — главной звезды современных смешанных единоборств (MMA), победив коронным удушающим приемом в третьем раунде поединка в Абу-Даби американца Дастина Пуарье. Следующим соперником Нурмагомедова, кажется, должен стать соотечественник Пуарье Тони Фергюсон, а бой с ним может пройти в России.

После 28-й подряд победы Хабиба Нурмагомедова в смешанных единоборствах, которая, как проинформировал промоушен UFC, принесла ему колоссальный по меркам жанра гонорар в $6 млн, телеканал ESPN устроил дискуссию по поводу итогов боя в Абу-Даби с участием пяти своих матерых экспертов. Первый — главный — ее вопрос сформулировали таким образом: является ли Нурмагомедов самым доминирующим бойцом в истории? Именно так — не в нынешнем десятилетии, например, а вообще в истории MMA. И эксперты, отвечая на него, были, по сути, единодушны. Ну, то есть были те, кто проявлял осторожность по поводу определения «самый». Но по крайней мере никто не назвал более или менее явного конкурента Нурмагомедова в борьбе за это звание. А Чел Соннен, сам знаменитый боец, отстаивал его право на такой титул особенно яростно: «Он не проиграл ни одного боя. Он всех приканчивает. Он совершенно безжалостен».

Кажется, и на людей, все в MMA повидавших, последний бой Хабиба Нурмагомедова произвел сильнейшее впечатление. Или, вернее, два последних боя, которые не получается рассматривать не в связке.

Почти год назад Нурмагомедов встретился со считавшимся на тот момент ярчайшей звездой смешанных единоборств Конором Макгрегором и разбил ирландца. Успех был слишком громким, ярким, но требовал подтверждения, что ли. Аргументы у тех, кто не хотел придавать ему экстраординарный вес, были под рукой: в конце концов Макгрегор, обретя феноменальную популярность, больше времени уделял собственной раскрутке, нежели развитию бойцовских навыков, и чаще влипал в скандалы и выпутывался из них, чем тренировался.

Подтверждение было действительно чересчур убедительным, в том числе благодаря Дастину Пуарье. Он, готовясь к бою, точно не валял дурака. Более того, те же эксперты ESPN, оценивая его выступление, восторгались физической формой американца и особенно тем, насколько правильно тактически он выстроил поединок. Ни единой ошибки! Он правильно защищался. Он здорово терпел. Он, когда во втором раунде выпала возможность порубиться с Нурмагомедовым в боксе, поймал россиянина плотнейшим встречным ударом и вдогонку нанес еще несколько, а в начале третьего отловил чемпиона на смотревшуюся со стороны безумно опасной «гильотину» — захват шеи сверху.

В этом-то и заключалась основная фишка матча: Хабиб Нурмагомедов, против которого сражались ровно так, как надо сражаться против Хабиба Нурмагомедова, все равно не просто выиграл, а выиграл, чересчур явно превзойдя оппонента.

Классная защита Дастина Пуарье не помешала ему извалять американца по полу в первом раунде. Пропущенные тяжелые удары, состояние, похожее на пережитый на ногах нокдаун, не помешало ему снова совершить тейкдаун и взять второй раунд. А такая надежная, на первый взгляд, «гильотина» не превратилась в повод для паники или хотя бы паузы после того, как была разбита. Вместо паузы, передышки последовал выход за спину и коронный удушающий прием, похожий на тот, что добил Макгрегора, который, посмотрев бой россиянина, через Twitter бросил ему вызов.

Впрочем, вариант с повторным поединком Хабиба Нурмагомедова против Конора Макгрегора, похоже, исключен. Российский боец, отбывший девятимесячную дисквалификацию за участие в драке с представителями команды ирландца после матча с ним, неоднократно подчеркивал, что не считает того достойным реванша. А в Абу-Даби, резюмируя итоги своего боя с Дастином Пуарье, сказал, что встречи с ним «заслуживает» Тони Фергюсон. Ту же фамилию, рассказывая о будущем Нурмагомедова, упомянул и президент UFC Дэйна Уайт.

Тони Фергюсон — боец даже известнее Дастина Пуарье, множество раз зарабатывавший от UFC разные престижные награды. В его рекорде в MMA на два с половиной десятка выигрышей приходится три поражения. Но надо учесть, что не уступал он никому давным-давно — с весны 2012 года. А его победная серия составляет уже дюжину боев.

При этом вариант с первым после заключения контракта с UFC выступлением Нурмагомедова на родине смотрится очень реальным в свете заявления, сделанного в Абу-Даби генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Глава РФПИ, партнера UFC, сообщил, что структура «активно работает над тем, чтобы следующий бой Хабиба прошел в России».

Алексей Доспехов