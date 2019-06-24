«Росток» не пробился

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил сразу две жалобы ООО «Росток» (контролирует 75% акций АО «ЛОЭСК») на решение об аресте 25% акций сетевой компании и взыскании 1,4 млрд рублей в пользу ООО «Управление — К». Представители ООО утверждают, что именно на такую сумму передали вексель акционерам ЛОЭСК в 2014 году, чтобы приобрести долю в компании. По словам юристов, «Управление — К» может получить исполнительный лист и начать принудительно исполнять решение, не дожидаясь кассационной жалобы ООО «Росток».

На прошлой неделе тринадцатый арбитражный апелляционный суд встал на сторону компании «Управление — К», которая обвинила «Росток» (владеет 75% в ЛОЭСК, принадлежит на паритетных началах Дмитрию Симонову и сыну экс-губернатора Ленобласти Вадиму Сердюкову) в необоснованном обогащении и требует взыскать с сетевой компании почти 1,4 млрд рублей. Сейчас «Управление — К» находится в стадии ликвидации, а учредители этой компании — бывший член Совета федерации Александр Сабадаш и экс-председатель правления банка «Таврический» Сергей Сомов — отбывают наказание по делу о выводе за рубеж денег банка. Но спор «Управления — К» с «Ростком» касается выкупа акций ЛОЭСК, попытка которого была предпринята еще до этих событий.

Из материалов дела следует, что в июле 2014 года стороны заключили предварительный договор купли-продажи 4 тыс. акций ЛОЭСК (эквивалентно 50% уставного капитала АО) за 2 млрд рублей. В качестве обеспечительного платежа по предварительному договору «Управление — К» якобы передало «Ростку» вексель стоимостью 1 млрд рублей. Сделку закрыть не удалось, и спустя несколько лет «Управление — К» обратилось в суд, обвинив «Росток» в том, что компания удерживает сумму обеспечительного платежа без правовых оснований. «Росток» в суде ссылался на недоказанность заключения договора и получения векселей от «Управления — К», однако убедительных доказательств суду предоставить не смог. Более того, суд уличил ответчика в неоднократном изменении позиции по делу. В частности, изначально «Росток» отрицал передачу векселей, ссылаясь на недоказанность и отсутствие оригинала акта передачи, и только после представления на обозрение суду оригинала акта передачи, не оспаривая доказательную силу этого акта, сослался на отчуждение истцом спорных векселей в пользу ЛОЭСК.

Это не единственная апелляционная жалоба «Ростка», которая была отклонена судом. В конце мая акционеры сетевой компании оспаривали наложение обеспечительных мер по иску «Управления К». Речь идет о запрете ООО «Росток» совершать любые действий с 1,4 тыс. обыкновенных акций ЛОЭСК (17,5% от уставного капитала сетевой компании). Обеспечительные меры приняты в пределах суммы иска, а какое-либо имущество у «Ростка», помимо акций ЛОЭСК, отсутствует, объяснил свое решение суд.

«Росток» может обжаловать апелляционное определение в арбитражном суде Северо-Западного округа в течение двух месяцев, однако, как считают опрошенные “Ъ” юристы, «Управление — К» уже может получить исполнительный лист и начать принудительно исполнять решение с момента вступления его в законную силу. «При подаче кассационной жалобы ЛОЭСК может ходатайствовать о приостановлении исполнения решения, но совершенно нет гарантии того, что ходатайство будет удовлетворено»,— говорит руководитель практики имущественных и обязательственных отношений НЮС «Амулекс» Галина Гамбург. По ее словам, варианты погашения задолженности могут быть совершенно разные: это и выплата денежных средств, и предоставление какого-либо имущества в качестве отступного, запрет на распоряжение акциями этому не препятствует. «Вполне вероятно, что при невозможности реального взыскания будет инициирована процедура банкротства должника»,— считает госпожа Гамбург.

«Возможность обжалования в суде кассационной инстанции не препятствует получению исполнительного листа, на основании которого можно обращаться с взысканием,— согласен партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт.— Если ответчик решения суда не исполнит и не осуществит выплат, арестованные акции будут реализованы в интересах истца».

В администрации Ленобласти, которой подконтрольно 25% в ЛОЭСК, предпочли отстраниться от финансовых неприятностей «Росток». «Деньги требуют с мажоритарных акционеров “Ростка”, а не ЛОЭСК. Следовательно, и о мерах по спасению ЛОЭСК речи не идет»,— сообщили “Ъ” в комитете по ТЭК Ленобласти. В ЛОЭСК и «Управлении — К» комментарий вчера не предоставили.

Алексей Кириченко