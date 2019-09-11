Денежная конституция

Первым документом бюджетного пакета на 2020–2022 годы стал проект «Основных направлений единой денежно-кредитной политики (ДКП)» ЦБ. Главные тезисы документа: основное влияние на макроэкономику в этом году оказывает бюджетная политика, и ее изменение в 2020–2022 годах может несколько ускорить экономический рост. Помимо прогнозов доклад содержит что-то вроде «конституции» Банка России — регулятор дал самое подробное на сегодняшний день описание своих принципов и правил. В том числе он впервые сформулировал принцип управления финансовой стабильностью только с помощью макропруденциальных мер — упреждающих действий по недопущению системного финансового кризиса.

«Основные направления» ЦБ являются неофициальной частью пакета документов, входящих в состав законопроекта о бюджете на следующую трехлетку. Банк России первым среди органов власти опубликовал (.pdf) свою часть «бюджетного набора».

Структура «направлений» в сравнении с версиями прошлых лет в целом не изменилась — доклад содержит ретроспективное описание применявшихся мер денежно-кредитной политики, обзор состояния рынков и макроэкономические сценарии. Наиболее важная часть в этом году — вводная: Банк России чрезвычайно подробно продекларировал воззрения на способы достижения своих целей, описал необходимый для этого инструментарий, базовые принципы работы в отдельных секторах, денежную программу. Кроме того, в приложениях документ содержит ответы на часто задаваемые ЦБ вопросы по отдельным ситуациям, например, о масштабе эффекта переноса валютного курса в цены и его несимметричности, о концепции «разрыва выпуска», об избранной модели инфляционного таргетирования в сопоставлении с центробанками других стран.

В итоге «Основные направления» в описательной части выглядят как неофициальная «конституция» Банка России. Это довольно интересный формат: напомним, «направления», как и «Основные направления налоговой и таможенно-тарифной политики» Минфина, в отличие от бюджета не утверждаются Госдумой, тем не менее рассматриваются как его часть.

Текстовая фиксация принципов может в будущем помочь ЦБ во многих вопросах.

В числе прочего документ декларирует ранее редко формулировавшийся принцип разделения денежно-кредитной политики, которая ориентирована на ценовую стабильность (в данном случае — на долгосрочное сохранение динамики инфляции на уровне 4% годовых) и на поддержание финансовой стабильности, которая обеспечивается макропруденциальным регулированием. Центробанки, реализующие инфляционное таргетирование, принцип раздельного целеполагания ДКП и макропруденциального регулирования применяют не всегда.

Описание ЦБ реалий 2019 года в основном повторяет оценки тематических обзоров регулятора. В целом Банк России фактически описывает большую часть крупных процессов в экономике как зависящих в этом году от текущей бюджетной политики и практики. В общем — это бюджетное правило, в частностях — отставание бюджетных расходов внутри года от практики прошлых лет. Банк России объясняет этим не только снижение валового накопления основного капитала с 2,9% до предполагаемых 0–1% по итогам 2019 года, но и нулевой (в диапазоне от минус 0,3% до плюс 0,2%) прирост физических объемов импорта: по оценкам ЦБ, сокращался именно инвестиционный импорт (исходя из логики доклада — в связи с отставанием государственных инвестрасходов).

Предполагаемая макроэкономическая картина 2020 года в описании ЦБ также в основном определяется бюджетными расходами: их восстановление будет плавным, они начнут поддерживать экономический рост с 2020 года (хотя, например, эффект от нацпроектов, по мнению Банка России, в основном будет виден «за горизонтами» прогноза, то есть после 2022 года), а в конце 2019 — начале 2020-го это будет иметь даже проинфляционный эффект. Последнее — неявное объяснение ЦБ его более высоких, чем в прогнозах Минэкономики, оценок инфляции на 2019–2020 годы в базовом сценарии прогноза.

Базовый сценарий, напомним, опубликован в день недавнего заседания совета директоров ЦБ (см. “Ъ” от 7 сентября). Варианты стрессового сценария и версия прогноза с высокими ценами на нефть не будут изменяться в течение 2020 года. Они сопоставимы с ранее делавшимися в стрессовом сценарии оценками ЦБ: при падении цен нефти до $20 за баррель с последующим медленным восстановлением экономику, предположительно, ждет взлет инфляции до 7–8% годовых, краткосрочная рецессия на 1,5–2% ВВП (отметим, в этом сценарии она ниже, чем в экономиках ЕС и США, рост ВВП Китая при таком развитии событий в 2020 году оценивается в 1%), мгновенное сокращение валового накопления на 14–15%, обвал импорта на 12–13%, сокращение потребления домохозяйств на 1,5–1,8% и околонулевой прирост кредита физлицам.

Впрочем, с 2021 года, по оценкам ЦБ, ситуация нормализуется ближе к базовому варианту прогноза и в стрессовом, и в оптимистичном сценариях.

Еще один важный момент прогноза — отсутствие в базовом сценарии ожиданий ЦБ быстрой остановки кредитования физлиц в связи с ограничением с 1 октября займов наиболее закредитованным домохозяйствам. Эффект ожидается плавным, ЦБ предполагает постепенное насыщение розничного кредитного рынка.

По итогам 2019 года Банк России впервые за несколько лет ожидает нетто-приток капитала в связи с фактическим притоком иностранных инвесторов на рынок ОФЗ: сальдо финансового счета госсектора составит $20 млрд, в 2018-м отток составил $9 млрд. В свою очередь, ЦБ напомнил, что благоприятные условия позволяют ему и далее пополнять резервы. Впрочем, до 2022 года ЦБ намерен лишь завершить покупки валюты, отложенные в 2018 году. Денежная программа ЦБ предполагает на 2023 год в базовом сценарии объем международных резервов РФ в $614 млрд. Отметим, Банк России не публикует оценки курса рубля в силу политики инфляционного таргетирования, однако из его таблицы они вычислимы, поскольку оценки резервов даются в рублях. Курс ЦБ ожидается стабильным на уровне 69,5 руб./$ до 2023 года, в том числе в силу бюджетного правила и при высоких ценах на нефть.

Дмитрий Бутрин