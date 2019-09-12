На концепцию развития Нижегородского кремля до 2026 года выделили около 15 млн рублей

Управление делами правительства Нижегородской области объявило аукцион на разработку концепции развития Нижегородского кремля и Кремлевского бульвара. Начальная (максимальная) стоимость оценивается в 14,9 млн руб., сообщается на портале госзакупок. Источник финансирования – областной бюджет.

Подрядчика определят в результате конкурса после 10 октября. Победителю аукциона предстоит в течение двух месяцев подготовить свод концепций, регламентов и рекомендаций по развитию Кремля и прилегающих территорий с 2021 года до 2026-го. Необходимо будет предоставить визуализации общественных пространств, единый дизайн-код и фирменный стиль, элементы которого будут использоваться для оформления сувенирной продукции, автобусов, автомобилей и гольфкаров, а также во всевозможных соцсетях.

Анастасия Еремина