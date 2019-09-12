В Нижнем Новгороде просят начать регистрацию самозанятых

«Опора России» выступила с инициативой о включении Нижнего Новгорода в перечень пилотных городов, где разрешена регистрация самозанятых граждан. Как сообщил “Ъ-Приволжье” и.о. директора департамента предпринимательства и туризма Андрей Моисеенко, соответствующие обращения с просьбой поддержать и продвинуть эту идею на федеральном уровне направлены в областное правительство и администрацию Нижнего Новгорода.

Напомним, эксперимент по внедрению специальной системы налогообложения для самозанятых граждан стартовал в России с 1 января 2019 года. Основанием для его начала стало принятие закона об установлении специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

В качестве пилотных регионов при проведении эксперимента стали Москва, Московская и Калужская области, а также Татарстан. Зарегистрированный в качестве самозанятого гражданин должен вести свою деятельность в одном из этих регионов.

Андрей Репин