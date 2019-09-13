Буддисты засиделись на руде

Уральскую буддистскую общину не устроили условия соглашения «Евраза» о судьбе монастыря на горе Качканар. Промышленники предложили буддистам оставить ступы на месте, составить график их посещения, а остальные объекты перенести в другое место. Представители буддистского сообщества настаивают на полном сохранении сооружений и пребывании в них, пока на горе не ведутся работы по освоению Собственно-Качканарского месторождения руды. Власти региона подчеркнули, что если буддисты не согласятся на условия «Евраза», то их постройки будут снесены.



Судьба буддийского монастыря «Шад Тчуп Линг» на горе Качканар обсуждалась на встрече вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько с представителями «Евраза» и буддистской общины. Как сообщили буддисты, стороны не смогли прийти к согласию. «Мы получили документ “Евраза” неделю назад и разработали поправки к среде, 11 сентября. В документах промышленников нас не устраивает, что сохранность религиозных объектов никак не будет закреплена в правовом поле, также нам не нравятся выдвинутые условия пребывания в религиозных объектах»,— пояснили они.

Господин Бидонько сообщил, что буддистское сообщество должно либо заключить мировое соглашение на условиях «Евраза» до следующей среды, либо судебные приставы приступят к сносу их объектов, признанных судом самовольными постройками. «Поправки буддистов не могут быть учтены, потому что они настаивают на сохранении прежнего расположения объектов. Они принципиально стоят на том, чтобы постоянно находиться в них за исключением периодов, когда там будут проводиться взрывные работы. Однако это невозможно, так как там будут проходить мероприятия по освоению Собственно-Качканарского месторождения руды (разрабатывает «Евраз Качканарский ГОК»)»,— пояснил господин Бидонько.

Соглашение «Евраза» (текст имеется в распоряжении “Ъ-Урал”) предполагает сохранение религиозных объектов — ступ. Остальные сооружения в течение года могут быть перенесены в соседний поселок Косья, там же будут построены хозяйственные и инфраструктурные объекты для проживания буддистов. Промышленники планируют благоустроить тропу или дорогу к ступам, которые буддисты смогут посещать в соответствии с определенным графиком. Он будет составлен в соответствии с планом взрывных работ, необходимых для освоения месторождения руды.

Буддийский монастырь «Шад Тчуп Линг» был основан 15 мая 1995 года Михаилом Санниковым, самовольно занявшим гору Качканар. В монастыре в разное время проживали от пяти до 30 человек, в последние годы объект стал туристической достопримечательностью.

В 2014 году Качканарский городской суд постановил освободить земли от монастыря, так как территория относится к федеральной собственности и расположена в границах Собственно-Качканарского месторождения руды. ГОК планирует начать добычу руды в первом квартале 2021 года, ожидается, что в 2024 году добыча руды составит 13 млн т в год. Ранее приставы отмечали, что исполнить решения суда сложно из-за местоположения монастыря — до него необходимо пройти пешком около 8 км по скалам.

Дарья Соколова