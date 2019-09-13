Суд заслушает «Свидетелей Иеговы»

Карпинский городской суд (Свердловская область) приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении двух местных членов запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы» Александра Пряникова и Венеры Дуловой. По версии следствия, они незаконно занимались проповедями и распространением литературы и видео об организации, признанной экстремистской. Подсудимые намерены доказать свою невиновность.



Судья Карпинского горсуда Светлана Габбасова начала рассматривать уголовное дело жителей Карпинска Александра Пряникова и Венеры Дуловой. Им обоим предъявлены обвинения в участии в запрещенном в России религиозном объединении «Свидетели Иеговы», включенного в список экстремистских организаций (ст.282.2 УК РФ).

Расследованием дела занимались следователи следственного управления СКР по Свердловской области. Согласно материалам дела, обвиняемые участвовали в деятельности «Свидетелей Иеговы» в 2017 году — после того как Верховный Суд РФ признал организацию экстремистской и деятельность ее филиалов была официально запрещена. Филиал запрещенной организации работал в Карпинске и должен был быть закрыт после решения Верховного Суда. Но Александр Пряников и Венера Дулова продолжали проповедовать свою религию в городе. Это было установлено в июле 2018 года сотрудниками полиции в ходе оперативных мероприятий. Как позже пояснили подсудимые изданию Znak.com, их задержали, когда они пришли проповедовать в частный дом, где проживал оперативник МВД. Сейчас они под подпиской о невыезде.

В ходе предварительного следствия сотрудники СКР установили, что подсудимые не только занимались проповедованием идей, которые подразумевали превосходство одних людей над другими, но и распространяли религиозную литературу, признанную в России экстремистской. Следователи установили несколько десятков свидетелей, которые подтвердили, что подсудимые приходили к ним и рассказывали о деятельности «Свидетелей Иеговы».

Оперативно связаться с адвокатами подсудимых не удалось. Известно, что свою вину в ходе следствия они не признавали. По их мнению, они просто рассказывали о своей вере, которая не является запрещенной.

Это не единственное на Урале уголовное дело в отношении членов «Свидетелей Иеговы». Например, в ХМАО расследуется уголовное дело в отношении порядка 15 жителей Сургута, которые обвиняются в участии в деятельности запрещенной ячейки «Свидетелей Иеговы». На данный момент уголовное дело находится в стадии предварительного следствия.

Игорь Лесовских