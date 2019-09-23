Румяные, пышные и нестандартные

Прошли времена, когда невеста была похожа на торт — в десяти слоях юбок, кружевах и с бесконечной фатой. Кажется, не только модельеры отказались от всего такого, но и сами новобрачные перестали мечтать о километрах тюля. Основательница бренда свадебных и вечерних платьев To be Bride Елена Преображенская считает, что дизайнеры не вправе указывать невестам, как им выглядеть на собственной свадьбе. Но настаивает, что с трендами свадебной моды все же стоит ознакомиться — для того, чтобы представлять разнообразие, доступное современной невесте. О главных свадебных трендах «Коммерсантъ. Wedding» рассказывает Елена Преображенская.

3D-элементы на ткани

Объемные цветы и вышивка, орнаменты и аппликации — декор платья, способный своей роскошью заменить любые другие украшения (от всего остального в таком случае лучше и вовсе отказаться).

Свадебное платье To be Bride Фото: предоставлено To be Bride

Перья и бахрома

На смену кружевам приходят перья и бахрома, задавая церемонии бракосочетания несколько иной тон. Не каждая невеста отважится на столь необычное решение, но в 2020 году популярность подобных платьев тем не менее вырастет.

Блеск и сияние

В свадебных коллекциях 2020 года сияющих вариантов предостаточно: от волшебного блеска в складках юбки до полного блеска в стиле диско. Блестящая модель подойдет как для молодежной свадьбы в дизайнерском лофте, так и для церемонии в усадьбе XIX века — все будет зависеть от фасона и выбора ткани.

Фото: предоставлено To be Bride

Прозрачность

Поначалу эти платья были восприняты как дерзкие и провокационные, но прошло несколько лет — и вот они уже становятся трендом. Прозрачный наряд создает ощущение, будто сама природа сотворила его,— невеста словно окутана нежными цветами.

Пышный рукав

Мы думали, что более необычный вид рукавам свадебных платьев придать уже невозможно. Но дизайнеры нашли выход из ситуации и, обратившись к эпохе Возрождения, поразили свадебный мир новыми причудливыми решениями.

Фото: предоставлено To be Bride

Платье-комбинация

Эти простые наряды в свое время прославили такие иконы стиля, как Кейт Мосс и Кэролин Бессетт-Кеннеди, а в 2020 году струящиеся платья на тонких бретелях окажутся в списке самых актуальных свадебных трендов.

Мини

Для невест, мыслящих нестандартно, дизайнеры предлагают укороченные свадебные платья. В коллекции To be Bride в достатке моделей, которые пользуются особой популярностью у практичных барышень.

Фото: предоставлено To be Bride

Под шампанское

Изменились настроения дизайнеров и в области цвета. Свадебная палитра в 2020 году пополнится нежными и «румяными» оттенками — в фаворе будут телесный, розовый, цвета пудры, искрящегося шампанского.