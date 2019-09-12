Два вуза Черноземья вошли в рейтинг лучших университетов мира THE

В опубликованный рейтинг лучших университетов мира британского журнала Times Higher Education (THE) на 2020 год, считающийся одним из самых авторитетных, вошли два вуза из регионов Черноземья. Это национальный исследовательский Белгородский госуниверситет и крупнейший в макрорегионе Воронежский госуниверситет. Оба вуза расположены в группе 1000+.

ВГУ попадает в ранжирование начиная с рейтинга-2017, БелГУ — второй раз. Всего в рейтинге-2020 39 российских вузов — на 4 больше, чем в предыдущем году. Первым среди российских вузов, как и год назад, стал МГУ имени Ломоносова.

Ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий отметил, что присутствие вуза в рейтинге позволилило ему по итогам приемной кампании 2019 года «в разы увеличить набор иностранных студентов»: «Ряд государств устанавливают ограничение на обучение своих граждан в России, если наши вузы не находятся, например, в рейтинге Times или QS». «Именно не политически полученные статусы "федеральный", "национальный исследовательский" и "опорный" университеты, а оценка международными рейтингами рейтинговыми места вуза определяют его реальный статус»,— заявил также господин Ендовицкий, которого цитирует пресс-служба вуза.

«БелГУ сохранил свое присутствие в рейтинге, хотя переместился из категории 801-1000 в категорию 1001+. Во многом такое положение дел возникло в связи с падением показателя индекса цитируемости с 28,5 до 20,4, который дает треть общего показателя вуза в рейтинге»,— отметили в его пресс-службе.

Напомним, весной 2018 года ректор БелГУ, бывший вице-губернатор Олег Полухин в своей программе на выборах главы вуза анонсировал его включение в мировые университетские рейтинги, в том числе THE.

Подробнее о том, что еще было в программе,— в материале “Ъ-Черноземье” «Ректор поработал над рейтингом».

Сергей Калашников