Экс-губернатору отменили меру пресечения

Президиум Верховного суда Российской Федерации в ходе заседания 11 сентября принял решение об отмене постановлений Басманного и Южно-Сахалинского городского судов о заключении под стражу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. Оно не означает освобождения бывшего чиновника из СИЗО, но дает ему возможность потребовать компенсацию от Российской Федерации. Европейский суд по правам человека определил ее в размере €5,1 тыс.

«Президиумом Верховного суда отменены все решения о продлении срока стражи начиная с предварительного следствия и до вынесения приговора»,— рассказала адвокат господина Хорошавина Ольга Артюхова.

Решение стало реакцией на объявленный еще в феврале вердикт Европейского суда по правам человека, которым арест экс-чиновника был признан неправомерным и слишком продолжительным. По мнению суда, в ходе вынесения постановлений о заключении под стражу и продлении действия меры пресечения не были в полной мере оценены доводы сторон и доказана необходимость ареста подследственного и подсудимого.

Российские судьи, следует из решения европейских коллег, принимали решения о заключении под стражу в «автоматическом режиме», опираясь исключительно на позицию следствия и гособвинения и тяжесть выдвинутых против Александра Хорошавина обвинений. Защита в ходе процесса указывала, что заключение в СИЗО используется как инструмент давления на экс-губернатора и других фигурантов дела.

Решение, поясняет защитник, имеет ценность прежде всего с точки зрения юридической чистоты процесса и на текущей стадии на положение ее доверителя уже не повлияет.

У экс-губернатора уже есть вступивший в силу приговор, предусматривающий заключение под стражу на 13 лет: его признали виновным в получении взяток и легализации преступного дохода в составе организованной группы с бывшими коллегами по правительству Сахалинской области. Сейчас Александр Хорошавин знакомится с материалами еще одного уголовного дела, касающегося выборов в городскую думу Южно-Сахалинска в 2014 году. По мнению следствия, под покровительством чиновника была создана система продвижения во власть готовых платить предпринимателей. Срок ознакомления с томами этого дела завершится в конце октября.

Александр Хорошавин был назначен губернатором Сахалинской области в 2007 году, 4 марта 2015-го он был задержан, этапирован в Москву и отрешен от должности президентом в связи с утратой доверия. Изначально обвинение против него строилось на показаниях предпринимателя Николая Крана, занимавшегося строительством нового энергоблока ТЭЦ и заявившего о взятке Александру Хорошавину в размере $5,6 млн. В дальнейшем к этому эпизоду было добавлено еще восемь.

Сергей Васильев, Южно-Сахалинск