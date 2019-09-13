Высокие показатели причалили в порту

Крупнейшее градообразующее предприятие Новороссийска — Новороссийский морской торговый порт. В 2020 году ему исполнится 175 лет.

Группа НМТП, которая объединяет восемь компаний, является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота. Контролирующим акционером ПАО «НМТП» (62%) в 2018 году стало ПАО «Транснефть». Грузооборот Группы в 2018 году составил более 140 млн тонн, консолидированная выручка предприятия по МСФО составила $951,3 млн.

Первый среди лучших

Группа НМТП является третьим портовым оператором Европы. В состав Группы входят активы в крупнейших портах России — порт Новороссийск на Черном море, порт Приморск на Балтийском море, а также контейнерный терминал в Балтийске Калининградской области. Порты компании встроены в международные транспортные коридоры, связывающие Россию со странами Средиземноморья, Ближнего Востока, Северной Африки, Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америки, что делает их ключевым каналом российских экспортных и импортных грузов.

Чистая прибыль НМТП по РСБУ в 2018 году составила 15 млрд руб. Выручка увеличилась на 16,4% — до 28,8 млрд руб.

Группа НМТП является лидером экономики не только в регионе, компания занимает первое место на российском стивидорном рынке по объему грузооборота в России. В 2018 году Группа НМТП обработала порядка 17% общего грузооборота российских морских портов и установила абсолютный рекорд по грузообороту — его общий объем составил более 140 млн тонн.

В 2018 году доля рынка Группы НМТП в России составила: 26% — сырая нефть, 23% — нефтепродукты, 44% — черные металлы и чугун, 36% — руда и железорудный концентрат, 28% — цветные металлы, 12% — контейнеры.

На предприятиях Группы работают более 7 тыс. сотрудников.

В состав Группы входят ПАО «НМТП», АО «НЛЭ», АО «НСРЗ», ООО «ИПП», АО «Флот НМТП», ООО «Приморский торговый порт», ООО «Балтийская Стивидорная Компания», ООО «СоюзФлот Порт», а также ООО «НМТ» (ПАО «НМТП» и ПАО «Транснефть» на паритетных началах владеют ООО «НМТ»).

Рост продолжается

Нормализованный консолидированный грузооборот Группы НМТП (с учетом продажи ООО «НЗТ») за шесть месяцев 2019 года составил 71760 тыс. тонн, в том числе: 55879 тыс. тонн наливных грузов, 5588 тыс. тонн навалочных грузов, 6941 тыс. тонн генеральных грузов, 3245 тыс. тонн (341 тыс. TEU) грузов в контейнерах и 108 тыс. тонн прочих грузов.

EBITDA и чистая прибыль Группы НМТП в отчетном периоде составила $344 млн и $630,3 млн соответственно. Консолидированная выручка Группы НМТП за 6 месяцев 2019 года составила $455 млн.

Чистый долг Группы уменьшился в два раза и составляет $416 млн.

Инновационный подход

В 2019 году ПАО «НМТП» ввело в эксплуатацию уникальный кран грузоподъемностью 124 тонны. Немецкая компания Liebherr изготовила первый в мире кран модели LPS 420 E специально для ПАО «НМТП». В мае кран прибыл из немецкого города Росток в собранном виде и был установлен на причале №9 ПАО «НМТП».

Главной особенностью крана стал разработанный компанией Liebherr электрический привод, более энергоэффективный и производительный в сравнении с аналогами. Кроме этого, специалисты Liebherr создали новую систему вылета стрелы и рабочие конструкции, значительно снизившие вес крана. На кране установлен русифицированный интерфейс. Операторы крана и технический персонал ПАО «НМТП» прошли обучение у немецких специалистов. К слову, в поддержку обслуживания техники Liebherr в Новороссийске появится сервисная служба. За счет сборки на производстве время, отведенное на пусконаладку и ввод в эксплуатацию, сократилось до одного месяца. Презентация и ввод в эксплуатацию крана, который будет работать на перевалке металла, состоялись 17 июня 2019 года в присутствии представителей руководства ПАО «Транснефть», ПАО «НМТП» и руководителей группы компаний Liebherr.

Совместный проект с СКЖД повышает общую эффективность

Внедрение в 2018 году единой диспетчерской информационно-логистической системы Новороссийского морского торгового порта и Северо-Кавказской железной дороги позволило в первом полугодии 2019 года повысить выгрузку в ПАО «НМТП» на 5%.

Как сообщили в пресс-службе ПАО НМТП, в рамках проекта были объединены информационные системы Новороссийского порта и СКЖД, что позволило организовать автоматическое регулирование вагонных потоков от начала погрузки до выгрузки в порту. В логистических центрах дороги и порта установили информационные табло, на которых система в режиме реального времени отображает план работы и его выполнение, остатки и подход грузов, планы прибытия поездов с глубиной до двух суток, опаздывающие поезда, а также планы и фактическую погрузку в адрес порта. Система при расчете планов движения поездов учитывает оперативную ситуацию в порту: план подхода судов, погодную обстановку, ситуацию на подходах к Новороссийску в целом. На табло в автоматическом режиме выводятся управляющие команды по ускорению или замедлению грузопотоков.

СКЖД планирует распространить опыт внедрения данной системы на других собственников-грузоотправителей и операторов подвижного состава, что может в перспективе позволить выстраивать сквозные модели организации перевозочного процесса.

АО «НЛЭ» — приверженец уникальных грузов и новых технологий

В октябре 2018 года на причале контейнерного терминала АО «Новорослесэкспорт» (входит в Группу НМТП) принимали уникальный груз. На теплоходе «Marmuna» в порт Новороссийска прибыли 50-метровые лопасти для ветроустановок. Вес каждой лопасти 10,6 тонны, они сделаны из стеклопластика. Они необходимы для строительства ветроэлектростанции (ВЭС) в Адыгее мощностью 150 МВт. Для выгрузки были использованы портальный кран Liebherr и судовой кран теплохода. На теплоходе для снятия судовых креплений работал промышленный альпинист. Лопасти грузят на специальные телескопические прицепы.

2018 год стал для Группы НМТП поворотным: контролирующим акционером Группы стало ПАО «Транснефть». Все акции были введены в российскую юрисдикцию, совет директоров большей частью представлен вице-президентами ПАО «Транснефть».

Совсем недавно, в августе 2019 года, на грузовом районе акционерного общества «Новорослесэкспорт» были выполнены работы по разгрузке пиломатериалов с инновационных платформ.

Новые четырехосные платформы с 20 стойками отличаются увеличенной погрузочной длиной — 18,5 метра и вмещают от 130 до 145 м пиломатериалов каждая. Использование инновационных лесовозных платформ позволяет отгружать на 70–90% больше готовой продукции по сравнению со стандартными полувагонами, вместимость которых составляет около 76 м пиломатериалов.

Конструктивные особенности этой модели обеспечивают сокращение времени и расходов на погрузку и выгрузку, что позволило АО «НЛЭ» ускорить погрузо-разгрузочные работы в 1,5 раза.

50 лет грузопотока

В июле ООО «ИПП», входящее в Группу НМТП, отметило юбилей. За 50 лет база по приемке импортных виноматериалов превратилась в образец современного стивидорного комплекса, лидера Новороссийского транспортного узла.

Сегодня ООО «ИПП» оказывает услуги по приему грузов из железнодорожных и автомобильных цистерн и отгрузке их на морские суда, осуществляет технологическое накопление в резервуарах, проводит лабораторную экспертизу качества и количества принятых грузов, выполняет экспортно-импортные операции с нефтепродуктами, минеральными удобрениями КАС-32 и растительным маслом.

Ответственный период в жизни компании начался в начале двухтысячных, когда инвестиционный портфель пополнился крупными проектами, позволившими ООО «ИПП» выйти на новый уровень развития. В 2002 году стартовал первый этап нефтепроекта, благодаря которому удалось начать перевалку на экспорт дизельного топлива. Через два года, чтобы увеличить объемы перевалки нефтепродуктов более чем в два раза, начать отгрузку карбамидно-аммиачной смеси (КАС-32), Общество приступило к масштабной реконструкции производственных объектов и строительству новых. Развитие порта требовало и новых взглядов на работу с бункеровочным топливом. В 2007 году «ИПП» реализовало проект по увеличению объемов перевалки, безопасного приема и отгрузки бункеровочного топлива на суда.

В 2014 году снова началась реконструкция для увеличения перевалки нефтепродуктов и КАС до 7 млн тонн в год, снижения экологических рисков.

В 2017 году предприятие запустило технологический комплекс по перекачке нефтепродуктов с судов типа «река-море» на пристанях №№4, 5 ПАО «НМТП», что позволило выполнять операции по перекачке нефтепродуктов в обратном направлении из танкеров в резервуары.

В 2018 году завершена реализация 1-го этапа проекта «Строительство специализированного терминала перевалки растительных масел». Инфраструктура терминала имеет два резервуара объемом по 5 тыс. м, предназначенных для накопления растительного масла, и эстакаду слива на 20 вагонов. На терминале ООО «ИПП» совместно с ООО «Каргилл» в 2018 году впервые отгружена за одну постановку к причалу судовая партия растительного масла в размере 19 тыс. тонн. Погрузка судовых партий до 40 тыс. тонн ведется на глубоководном причале ООО «ИПП». Существующие терминалы Азово-Черноморского бассейна уступают терминалу ООО «ИПП» по техническим характеристикам и глубине причалов, вследствие чего не могут производить погрузку таких судовых партий. До июня 2019 года на терминале ООО «ИПП» осуществлялись догрузы растительного масла объемом не более 10 тыс. тонн на танкеры с дедвейтом до 40 тыс. тонн.

Мощность перевалки подсолнечного масла на терминале ООО «ИПП» составляет 0,6–0,7 млн тонн в год. При увеличении потребности рынка мощность перевалки уже в 2020 году может быть увеличена до 1–1,5 млн тонн в год с возможностью дальнейшего роста.

Судоремонтный завод вернулся в строй

Одно из старейших предприятий города — Новороссийский судоремонтный завод — в 2018 году отметило 100-летний юбилей. Хорошим подарком к круглой дате стало решение возродить судоремонт на предприятии. АО «НСРЗ» — единственный завод Азово-Черноморского бассейна, который может проводить ремонт коммерческого флота, кораблей российского ВМФ, пограничной береговой охраны длиной до 300 метров. В 2018 году завершен первый этап восстановления плавучего дока стр. №190, сформирован штат судоремонтников, отремонтировано 13 судов. Вместе с этим АО «НСРЗ» продолжает развивать перегрузочный комплекс — за прошедший год перевалено более 3,5 млн тонн различных грузов.

В апреле 2019 года из дока АО «НСРЗ» после ремонта вышел круизный теплоход «Князь Владимир».

В ремонтных работах на «Князе Владимире» было задействовано свыше 300 специалистов, как АО «НСРЗ», так и подрядных организаций, привлеченных заказчиком извне. Самый крупный на Азово-Черноморском побережье плавучий док как нельзя лучше подошел для решения такой масштабной задачи. На судне произвели большой объем работ в соответствии с требованиями ФАУ «Российский Речной Регистр», заменили дизель-генераторы, выполнили очистку корпуса и его покраску. АО «НСРЗ» исполнило свои договорные обязательства в указанный срок в полном объеме.

99% на дивиденды

На годовом собрании акционеры ПАО «НМТП» одобрили выплату финальных дивидендов по итогам 2018 года в размере 0,5 руб. на акцию. На выплату дивидендов будет направлена чистая прибыль в сумме 14,8 млрд руб. с учетом части прибыли в сумме 5,2 млрд руб., выплаченной в качестве дивидендов по итогам первого полугодия и девяти месяцев 2018 года, что составляет порядка 98,4% от чистой прибыли Общества.

Ранее на внеочередном собрании акционеров в сентябре прошлого года акционеры НМТП утвердили промежуточные дивиденды по результатам первого полугодия 2018 года в сумме 10 млрд руб. При этом на выплату дивидендов было направлено 100 млн руб. из чистой прибыли за первое полугодие 2018 года и 9,9 млрд руб. — из нераспределенной прибыли за 2017 год. В 2018 году выплачено 0,2648 руб. на акцию, всего более 5 млрд руб.