Ограничение «Газпромом» поставок газа для котельной в Семенове сочли незаконным

Первый арбитражный апелляционный суд поддержал нижегородское УФАС и признал незаконным ограничение поставок газа для котельной №6 в Семенове (принадлежит АО «НОКК») со стороны АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, 9 июля 2018 года «Газпром межрегионгаз НН» опломбировал газоиспользующее оборудование котельной из-за задолженности НОКК перед компанией. В связи с этим даже те абоненты, которые не имели долгов по оплате за ресурс, могли остаться без горячей воды. НОКК дважды направлял компании письма о возобновлении поставок газа, и 24 августа «Газпром» восстановил подачу газа.

В январе 2019 года комиссия нижегородского УФАС признала «Газпром межрегионгаз НН» нарушившим ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции». Компания пыталась обжаловать решение, но арбитражный суд поддержал позицию УФАС. Апелляционная инстанция также не стала отменять решение надзорного ведомства.

Анастасия Еремина