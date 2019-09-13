Поддержка промышленности дает эффект

Для развития промышленного потенциала Новороссийска администрация города применяет широкий спектр мер поддержки, от налоговых преференций до создания специализированных каталогов товаров и участие бизнеса в различных выставках

Новороссийск в последние годы неизменно держит высокую планку, сохраняя лидерство по итогам социально-экономического развития. Высоких темпов роста по объемам отгруженной продукции отрасли «Промышленность» удалось добиться за счет целого комплекса эффективных, своевременных мер. В администрации города-героя создан Совет по промышленности и предпринимательству. Он занимается решением конкретных проблем, с которыми сталкиваются бизнесмены, а так же информированием о возможности государственной поддержки, вовлечение предприятий в федеральные и краевые программы, получение ими средств из Фонда развития промышленности Кубани и Фонда развития промышленности Российской Федерации.

Предоставление субсидий из федерального и краевого бюджетов позволило, в рамках региональных программ, возместить часть затрат на повышение производительности труда и модернизацию предприятий. В частности в 2018 году субъектами, работающими в сфере промышленности города-героя, получено три субсидии на общую сумму 7,3 млн. руб. , выполнен один льготный займ в региональном Фонде развития промышленности. Осваивается полученный федеральный займ в размере 299 млн. руб. компанией ООО «Брис-Босфор» из Фонда развития промышленности Российской Федерации. На предприятии смонтирована и запущена большая часть приобретенного оборудования, подготавливается цех, создано уже 100 рабочих мест из 300 возможных.

Активно привлекаются представители новороссийского бизнеса к участию в ярмарках и выставках, проводимых как на краевом, так и на федеральном уровне. Так в 2018 году продукция компаний из Новороссийска была представлена на шести мероприятиях: VII Международной выставке комплексного оснащения «РестоОтельМаркет», международной выставке «ПИР-Оснащение ресторанов», «Кубанской ярмарке», «Юг-Агро», так же предприятия города приняли участие в выставках в рамках проведения тематических «круглых столов». Свою продукцию на этих форумах представили «Выбор-С», «Росспласт», «Бриз», «Рембытмашприбор», «НОЭЗ», «Градиент» и другие.

Еще одна эффективная мера поддержки местного производителя — увеличение доли государственных закупок у новороссийских производителей. Так на конец 2017 года их доля увеличилась на 20% и достигла 73,66%. По итогам 2018 года общий прирост составил еще 2,6%.

Одна из эффективных мер поддержки местного производителя - увеличение доли государственных закупок у новороссийских производителей. Так на конец 2017 года их доля увеличилась на 20% и достигла 73,66%. По итогам 2018 года общий прирост составил еще 2,6%.

Такая активная поддержка со стороны муниципалитета позволяет эффективно работать малому и среднему бизнесу, и меры этой самой поддержки постоянно наращиваются. Так в 2017-ом город разработал «Каталог продукции, товаров и услуг». Он был размещен на сайте администрации, рекомендован всем муниципалитетам края. Сегодня без него не обходится ни одна выставка или форум с участием Новороссийска. Главная цель, поставленная при создании каталога, продвижение брендов местных компаний. Таких, к примеру, как ведущего производителя холодильного оборудования в России «Рембытмшприбор», или предприятия «Парма», крупнейшего производственно-промышленного комплекса на Кубани, занимающегося деревообработкой.

Активно продвигая продукцию, произведенную на территории города-героя, администрация Новороссийска стала инициатором включения в Федеральный реестр «Всероссийская Книга Почета» 20 лучших промышленных предприятий города. Реестр ставит своей задачей выделить и отметить тех, кто работает на формирование сильной и успешной России. Вместе с этим, участие организации в Книге Почета означает подтверждение ее репутации органами исполнительной власти. Таким образом о новороссийских предприятиях узнают по всей стране, а значит, они получат шанс расширить рынки сбыта, установить новые партнерские взаимоотношения, и в результате, найти новые пути для дальнейшего эффективного развития.

В целях поддержки бизнеса мэрия города-героя занимается выявлением незаконно произведенной продукции в сфере промышленности. Сотрудниками администрации совместно с налоговой инспекцией и УВД города в 2018 году проведено 201 выездных мероприятий. Выявлено три незаконных производства, которые впоследствии поставлены на налоговый учет. Также проведена работа по незаконному обороту цемента, в частности, разработана памятка для потребителей с целью повышения покупательской грамотности, сформирован перечень торговых объектов города, реализующих тарированный цемент.

Занимается администрация города и составлением прогноза потребности в квалифицированных кадрах по отрасли «Промышленность». Так по прогнозу сотрудников муниципалитета, в результате реализации инвестиционных проектов: ООО «Ветанна», ООО «Горный», ООО «Новороссийский прокатный завод» к 2022 году город получит более 1100 рабочих мест по отрасли «обрабатывающее производство». Соответственно в среднесрочной перспективе предприятия будут испытывать дефицит кадров инженерно-строительных специальностей. Для решения данной проблемы в 2018 году организовано посещение студентов образовательных учреждений города промышленных предприятий. Достигнута договоренность с департаментом промышленности Краснодарского края о взаимодействии с высшими учебными заведениями края.

Так же одним из направлений в решении вопроса обеспечения промышленности высокопрофессиональными кадрами является взаимодействие предприятий Новороссийска с учебными учреждениями. Успешный опыт уже реализован компанией ООО «Выбор-С» на базе кафедры производства строительных конструкции и строительной механики ФГБОУ «Кубанский государственный технологический университет».

По поручению главы Новороссийска Игоря Дяченко разработана система налоговой льготы на земельный налог для предприятий, реализующих инвестиционные проекты в сфере производства и переработки продукции. Преференции получает бизнес, вкладывающий в экономику города не менее 50 млн руб. , при этом количество создаваемых рабочих мест должно быть не меньше ста. Также организация или индивидуальный предприниматель должны в обязательном порядке находиться на сопровождении в администрации муниципального образования в соответствии с условиями постановления администрации муниципального образования от 27 июня 2018 года «Об инвестиционной деятельности на территории муниципального образования город Новороссийск». Предоставление налоговой льготы осуществляется в пределах расчетного срока окупаемости инвестиционного проекта, но не более трех последовательных налоговых периодов. В течение первого периода льгота составляет 77% исчисленного к уплате налога, во второй год — 64%, в третий налоговый период — 50%.

Все меры, столь активно предпринимаемые муниципалитетом, поиск новых форм взаимодействия с бизнесом, помощь в решении возникающих проблем, это, без сомнения, создает благоприятный фон для появления новых и стабильной работы уже существующих предприятий, делает Новороссийск инновационной площадкой для реализации самых перспективных проектов. Например, в этом году на инвестиционном форуме в Сочи мэрией Новороссийска подписано соглашение, предусматривающее строительство завода по производству сортового горячекатанного проката и катанки мощностью 500 тыс. тонн в год в промзоне с. Кирилловка. Объем инвестиций составляет 4,9 млрд руб. Реализация проекта позволит создать в городе 350 новых рабочих мест.