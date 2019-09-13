На промышленной основе

Новороссийск является одним из крупнейших на Юге России центров развития промышленности. Удельный вес этой отрасли в экономике города-героя в 2018 году составлял около 12,9% от общего объема производства и оказания услуг.

Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

В прошлом году крупными и средними предприятиями отгружено продукции собственного производства, оказано услуг промышленного характера на сумму 59,6 млрд. руб., что составляет 117,1% по отношению к 2017 году. Сегодня на территории Новороссийска действуют 520 промышленных предприятий, с учетом компаний, предоставляющих услуги. Из них 19 относятся к категории крупных и средних. В частности это: ОАО «Ново­рос­цемент», ОАО «Верхнебаканский цементный завод», ООО «Атакайцемент», ООО «Брис-Босфор», ООО «Новоросметалл», ООО «Выбор», ООО «Кримиан Франц Киль». При этом три из них входят в десятку крупнейших промышленных производителей края: ОАО «НоворосЦемент», ОАО «Верхнебаканский цементный завод» и ООО «Новоросметалл».

Производство стройматериалов

Новороссийск на протяжении долгого времени является крупнейшим центром цементной промышленности. Пять заводов разрабатывают здесь месторождения мергеля — горная порода, используемая для производства портландцемента. Старейшее предприятие отрасли — ОАО «Новороссцемент». В его структуру входят три цементных завода (данные сайта общества). Производственные мощности позволяют выпускать более 5,7 млн тонн цемента в год, что в объеме продукции отрасли составляет около 8%. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка от продаж общества в прошлом году составила 15,4 млрд руб., прибыль — 14,8 млн руб., чистые активы 18,7 млрд руб.

Другое старейшее предприятие отрасли,— «Атакайцемент». По данным общества, в течение нескольких лет с 2008 по 2015 годы здесь проводилась масштабная модернизация, полностью заменено оборудование,— предприятие работает по экологичному сухому способу производства. Впервые в истории отечественной цементной отрасли здесь была применена схема сушки сырьевой муки отходящими газами газопоршневых агрегатов. Модернизация завода обошлась инвестору в 0,5 млрд руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка от продаж общества в прошлом году составила 1,5 млрд руб., прибыль — 9,8 млн руб., чистые активы 1,4 млрд руб.

18 000 малых предприятий работали в Новороссийске в 2018 году, это на 22% больше, чем годом ранее

Еще одно предприятие отрасли «Верхнебаканский цементный завод» производит 2,3 млн. тонн цемента в год, что в объеме продукции отрасли составляет около 3,2%. На новой технологической линии цемент выпускается по энергоэкономному «сухому» способу. На предприятии используется самая крупная и производительная сырьевая мельница в России — ATOX. Оборот предприятия в прошлом году составил 8,5 млрд руб., прибыль достигла 12,4 млн руб., чистые активы — 1,1 млрд руб.

Один из крупнейших производителей строительных материалов в Новороссийске — компания «Выбор». На ее заводах, расположенных не только на Кубани, но и в Московской области, и Красноярске производится более 500 видов тротуарной плитки и элементов благоустройства. Ежегодный объем выпуска составляет более 2,5 млн кв. м., дилерская сеть охватывает 64 региона России. Эта продукция в частности украшает набережную Новороссийска, ул. Красную в Краснодаре, Олимпийские объекты в Сочи.

15 судоремонтных компаний

Наличие крупного порта послужило поводом для создания крупных предприятий, обеспечивающих его работу. В городе-герое около 15 компаний оказывают услуги по ремонту кораблей. Еще в 1918 году в Новороссийске объединили разрозненные судоремонтные мастерские. Впоследствии они преобразовались в «Новороссийский Судоремонтный завод» (НСРЗ). Сегодня предприятие входит в группу компаний ПАО «Новороссийский морской торговый порт», крупнейшего российского стивидорного холдинга. НСРЗ оказывает стивидорные услуги на собственном перегрузочном комплексе, перевалка составляет 3,5 млн тонн грузов в год. Так же компания оказывает услуги по ремонту торговых и военных кораблей любых измерений всех типов и классов, которые могут пройти Черное море по условиям мореплавания.

Судоремонтная верфь «Алексино порт Марина» предоставляет услуги докования, корпусный ремонт, ремонт гребных валов и винтов, обслуживание якорных и швартовых устройств коммерческих и частных судов, яхт и катеров водоизмещением до 160 тонн. По данным сайта организации, к сентябрю 2019 года будет завершена реконструкция верфи: расширены доковая и технологическая площадки. После окончания работ предприятие обеспечит докование судов водоизмещением до 450 тонн.

Фото: Николай Хижняк

На этом рынке в портах Новороссийск, Анапа, Геленджик, Порт Кавказ, Туапсе и Сочи также работает «Судовой Технический центр», осуществляющий ремонт судовых двигателей и электрооборудования. Предприятие аттестовано Российским Морским Регистром Судоходства и Российским Речным Регистром на все виды судоремонтных работ, а так же Русским Регистром. Получена лицензия на осуществление работ с использованием сведений составляющую государственную тайну. Компания имеет собственную химическую лабораторию.

Переработка лома

ООО «Новоросметалл» сегодня входит в десятку крупнейших предприятий Краснодарского края. При этом общество появилось на свет в 1996 году как заготовитель и экспортер металлолома. Через несколько лет из небольшого предприятия была создана крупнейшая в Южном федеральном округе база по переработке металлолома с мощностью переработки до 500 тыс. тонн в год. С 2003 по 2005 годы ООО «Новоросметалл» вышел на 5–6 место по объемам экспорта лома среди предприятий России (6% российского экспорта). В 2000 году, с целью производства продукции с большей добавленной стоимостью, было начато строительство электросталеплавильного завода мощностью 120 тыс. тон стальной квадратной заготовки в год, которое было закончено за16 месяцев.

В 2006 году на заводе проведена реконструкция — было запущено новое оборудование фирмы «STB» для производства стали и новейшая система газоочистки фирмы «TECOAER» (Италия). Проектная мощность составила 360 тыс. тонн квадратной литой заготовки в год. В целях обеспечения выросшего производства сырьем был полностью прекращен экспорт металлолома и создана сеть заготовительных площадок по его сбору в крае и ЮФО. Сейчас «Новоросметалл» — это группа компаний, объединяющая предприятия ломопереработки, автобазы, заготовительные и обслуживающие предприятия. Выручка от продаж предприятия в прошлом году составила 16,5 млрд руб., прибыль — 434 млн руб., чистые активы — 2 млрд руб.

Производство обуви

Новороссийская компания «Брис-Босфор» выпускает 20 млн. пар обуви в год. По данным компании, это около 17% общероссийского и более 70% краевого производства обуви. Предприятие развивает собственные бренды и имеет лицензию от The Walt Disney Company Russia & CIS на производство сертифицированной продукции с героями Disney. Группа компаний Брис–Босфор имеет собственные модельные бюро в России, Турции, Испании и Италии. В разработке и создании новых коллекций специалистами собственного дизайн-бюро учитываются новейшие мировые тенденции моды, а также предпочтения клиентов и конечных потребителей.

Сиденья для «Ласточек»

В 2011 году две иностранные компание: Kiel International GmbH & Co. KG (Германия) и KF Development LLC (США) создали в Новороссийске компанию ООО «Кримиан Франц Киль». Основное направление деятельности компании является разработка и производство сидений, в частности продукция предприятия используется в электропоездах «Ласточка». Выручка от продажи ООО «Кримиан Франц Киль» в прошлом году достигла 355,6 млн руб., рост по сравнению с 2017 годом — более 110 млн руб., прибыль предприятия составила 12,4 млн руб. (СПАРК-Интерфакс).

МСП пошли в рост

В прошлом году Новороссийск показал значительный рост малых предприятий в 22% по сравнению с 2017 годом, их количество достигло отметки в 18 тыс. В числе развивающихся субъектов МСП в мэрии Новороссийска называют ООО «Новороссийский кислородный завод», ООО «Вист», ООО «Новохим», «Новороссийская перерабатывающая компания», ООО «Парма», ООО «НоворосТент», ООО «Росспласт», завод «РемБытМашприбор», ООО «Эко-Пак», ООО «Новорос-Бетон», ООО «НК Монолит», ООО «Карум», ООО «Стильная ковка», ООО «Черномормебель» швейные фабрики: «Юг», «Мария», «Ассана», «Золушка» и другие.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

ООО «Новороссийский кислородный завод» занимается производством кислорода и азота. Компания работает с такими новороссийскими потребителями, как «Новоросметалл» и «Абинский электрометалургический завод». Предприятие имеет аккредитованную лабораторию для добровольного подтверждения соответствия продукции, в том числе медицинского и технического кислорода.

Новороссийск на протяжении долгого времени является крупнейшим центром цементной промышленности. Пять заводов разрабатывают здесь месторождения мергеля — горная порода, используемая для производства портландцемента. Крупнейшие предприятия отрасли — «Новороссцемент», «Верхнебаканский цементный завод», «Атакайцемент».

ООО «ВИСТ» создана в 1993 году, оно работает на рынке производства и реализации промышленных и медицинских газов: азота, аргона, ацетилена, гелия, кислорода, кислорода медицинского, углекислоты и различных смесей на их основе. В частности, компания занимается прокладкой и монтажом трубопроводов кислорода и закиси азота для медицинских учреждений Краснодарского края и Ростовской области. Кроме того специалистами ООО «ВИСТ» были смонтированы и запущены в эксплуатацию воздухоразделительные установки в Моздоке Республики Северная Осетия-Алания и в Цхинвале Республики Южная Осетия. Активное участие компания принимала в строительстве объектов Каспийского трубопроводного консорциума и «Голубого потока», а также в строительстве газопровода Джубга-Сочи. В настоящее время предприятие осуществляет поставки промышленных газов, которые используются при строительстве «Турецкого потока».

На производственных площадях завода «Рембытмашприбор» производится сборка холодильного оборудования, с применением комплектующих материалов ведущих мировых производителей. Под торговой маркой «Glacier» предприятие выпускает более 150 моделей холодильных, морозильных, кондитерских витрин, холодильных и морозильных шкафов, охлаждаемых столов, морозильных ларей, кегоохладителей, пристенных охлаждаемых горок, холодильных камер, а также большой ассортимент неохлаждаемого торгового оборудования для предприятий торговли и общественного питания. Продукцией завода оснащены продовольственные рынки, магазины, предприятия общепита городов Новороссийск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Пятигорск, Белгород, Москва, Волгоград, Сочи, Астрахань и другие.