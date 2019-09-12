Uber намерен бороться с властями Калифорнии

После одобрения на текущей неделе Сенатом и Палатой представителей Калифорнии новых правил регулирования отношений между такими компаниями, как Uber, Lyft, Amazon и др., и работающими на них людьми компания Uber заявила, что не намерена ничего менять в своей работе. Согласно новым правилам, которые вступят в силу 1 января 2020 года, компании в сфере экономики совместного потребления должны считать сотрудничающих с ними водителей, курьеров и т. п. своими наемными работниками, а не независимыми подрядчиками.

Работникам, в отличие от подрядчиков, компании должны предоставлять социальные гарантии, включая страховку, оплату сверхурочной работы, минимальную заработную плату и т. д., что грозит дополнительными расходами компаниям-работодателям.

Комментируя новые правила, глава юридической службы Uber Тони Уэст заявил The Wall Street Journal, что законопроект лишь вводит в трудовое законодательство Калифорнии новый правовой критерий классификации работников, но не меняет автоматически статус водителя с независимого подрядчика на сотрудника, поэтому Uber намерен продолжать отстаивать свои позиции в суде по искам о неправильном статусе работников.

Подробнее о новых правилах читайте в публикации “Ъ” «Калифорния ударила по гигономике».

Алена Миклашевская