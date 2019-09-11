Калифорния ударила по гигономике

В Калифорнии приняты новые правила, в соответствии с которыми водители Uber и Lyft, курьеры Amazon и DoorDash и другой подобный персонал будут считаться сотрудниками этих компаний, а не независимыми подрядчиками, как было до этого. Связанная с этим необходимость обеспечивать таким сотрудникам социальные гарантии может привести к росту издержек компаний на 20–30%, а возможность распространения таких правил на другие штаты и страны — сильно ударить по так называемой гигономике в целом.

Во вторник сенат Калифорнии 29 голосами против 11 принял закон, регулирующий отношения Uber, Lyft, Amazon, DoorDash и других игроков так называемой экономики совместного потребления с работающими на них людьми, который может довольно сильно ударить по всем компаниям такого рода. Ранее закон одобрило законодательное собрание Калифорнии. Ожидается, что уже в среду он будет подписан губернатором штата Гэвином Ньюсом и вступит в силу с 1 января 2020 года.

По новым правилам станет сложнее доказать, что водители, курьеры и другие люди, сотрудничающие с компаниями такого плана, являются независимыми подрядчиками, а не наемными работниками.

В соответствии с новым законом для того, чтобы работники продолжали считаться независимыми подрядчиками, компаниям нужно будет доказать целый ряд пунктов. Подрядчиками будут считаться только люди, которые выполняют работу, не являющуюся основным направлением деятельности компании; у которых есть собственный бизнес или основная работа, причем компания не контролирует их рабочее время. Эти условия не выполняются для водителей Uber и Lyft, курьеров сервисов доставки еды и других подобных работников. А раз они считаются сотрудниками этих компаний, на них распространяются различные социальные гарантии, например страховка, декретный отпуск, минимальная заработная плата, оплата сверхурочной работы.

Профсоюзы и многие политики восприняли новый закон как свою победу: «Сегодня так называемые гиг-компании представляют себя как инновационное будущее завтрашнего дня, будущее, где компании не обеспечивают социальные гарантии и не оплачивают медицинскую страховку. Давайте выразимся ясно: нет ничего инновационного в том, чтобы недоплачивать кому-то за его труд. Сегодня мы определяем будущее калифорнийской экономики»,— заявила калифорнийский сенатор от Демократической партии Мария Елена Дуразо. Ранее водители Uber и Lyft неоднократно устраивали забастовки и подавали на компании в суд.

При этом новые правила могут довольно сильно ударить по компаниям экономики совместного потребления и гигономики, при которой компании при сравнительно небольшом штате постоянных сотрудников нанимают независимых исполнителей и фрилансеров. Самым характерным примером таких компаний является Uber, по такой же схеме работают многие сервисы доставки товаров или еды, например Instacart, Postmates, DoorDash, GrubHub. Многие из этих компаний, активно распространяясь по всему миру, до сих пор не вышли на прибыль — тем сильнее могут сказаться на них новые правила.

По подсчетам Barclays и Macquarie Capital, дополнительные выплаты со стороны Uber и Lyft в Калифорнии могут составить от $2 тыс. до $3,6 тыс. на одного водителя в год, что в общей сложности может стоить Uber около $500 млн ежегодно. Издержки для таких компаний в среднем могут вырасти на 20–30%.

Воздействие может оказаться тем более сильным, что этим вопросом заинтересовались и другие страны. В декабре прошлого года британский суд подтвердил принятое ранее решение о том, что водители являются сотрудниками Uber и в их отношении действуют правило о минимальной оплате труда и другие социальные гарантии. По мнению экспертов, в самих США другие штаты могут последовать примеру Калифорнии, которая нередко становится пионером в принятии различных законов, которые позже вводят и другие штаты.

Сами подобные сервисы попытались найти компромиссный вариант, при котором работникам были бы предоставлены некоторые социальные гарантии (например, выплата минимум $21 в час, но только тогда, когда водители совершают перевозку клиентов, предоставление больничных и т. д.), но в то же время они продолжали бы считаться подрядчиками, а не сотрудниками. Uber, Lyft и DoorDash продолжают бороться: они заявили о готовности выделить $90 млн на проведение в Калифорнии референдума по этому вопросу, так как компании надеются, что избиратели проголосуют за компромиссный вариант.

Яна Рождественская