МИД РФ: есть риск возникновения ядерной войны

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков предупредил о возросшей опасности ядерной войны. «Есть риск возникновения ядерной войны»,— сказал он, выступая в ТАСС на презентации подготовленного экспертами ВШЭ доклада «Новое понимание и пути укрепления многосторонней стратегической стабильности». По его словам, столкновение с применением ядерного вооружения возможно даже при условии, что обладающие таким оружием страны не хотят конфликта.

Сергей Рябков отметил, что «риск (ядерной войны.— “Ъ”) возрос особенно в последние годы». Вину за сложившуюся ситуацию дипломат возложил на западные страны, в том числе США, которые, по его словам, демонстрируют «крайне опасное и безответственное поведение». Господин Рябков, в частности, напомнил о выходе США из «иранской ядерной сделки» и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Напомним, доклад об отношениях с США и стратегической стабильности был подготовлен ведущими российскими экспертами по итогам ситуационного анализа в МИДе. Его авторы — декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, а также замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Документ интересен тем, что его авторы пришли к выводам, во многом противоречащим нынешней российской внешней политике: они считают привычную для России концепцию стратегической стабильности устаревшей, а столь высоко ценимые Москвой традиционные механизмы ограничения вооружений неэффективными. Это во многом напоминает современный американский подход к проблеме. В то же время эксперты предупреждают: угроза ядерной войны возросла даже при отсутствии у сторон намерений ее развязывать.

Подробнее о докладе — в материале “Ъ” «Стратегическая дестабильность».

Елена Черненко