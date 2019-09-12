Проигравший выборы кандидат в красноярский парламент вышел на акцию протеста

Проигравший на довыборах в заксобрание Красноярского края кандидат от «Патриотов России» Владимир Владимиров объявил о бессрочном пикете напротив здания краевого правительства. Об этом политик сообщил в своем видеообращении, опубликованном изданием «Красноярские новости».

Свою акцию экс-депутат горсовета Красноярска Владимир Владимиров начал вечером 11 сентября, выйдя с плакатом «Губернатор, выборы сфальсифицированы! Кто за это ответит?» Возле здания краевого правительства, в котором также находится региональный избирком, экс-кандидат планирует находится до тех пор, пока не пересмотрят итоги довыборов.

В минувшее воскресенье Владимир Владимиров занял второе место на довыборах в краевое заксобрание на Кировском одномандатном округе №2 с результатом 22,9%, уступив кандидату от «Единой России» Марине Добровольской (42,3%). Явка избирателей составила 12,44%. Остальные кандидаты набрали менее 10%. После поражения Владимир Владимиров объявил о завершении своей политической карьеры.

«Я не признаю прошедшие выборы. Настроение избирателей во время моих предвыборных встреч были прямо противоположны итогам выборов, за "Единую Россию" не было такой поддержки. На некоторых участках за кандидата от "Единой России" очень большая разница голосов, поэтому считаю, что все это сфальсифицировано»,— сказал Владимир Владимиров в своем видеообращении. Также экс-кандидат обратился к правоохранительным органам с просьбой проверить итоги голосования на нескольких участках.

Юлия Сасевич