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Двоих нижегородцев задержали за организацию нарколаборатории в гараже

В Нижегородской области сотрудники полиции задержали двоих мужчин за организацию нарколаборатории в гаражном боксе и распространение наркотиков через «закладки». Как сообщает региональное ГУ МВД, из автомобиля подозреваемых изъяли 23 свертка с мефедроном общим весом 4,5 кг. Во время обыска в гараже изъяли еще 4 кг подготовленного к продаже наркотика и около 400 кг составляющих для его производства. Кроме того, в арендованной квартире нашли еще 12 свертков с наркотиками весом около 1 кг.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению») и ч. 5. ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере»). Законом предусмотрено пожизненное лишение свободы. По решению суда оба подозреваемых заключены под стражу.

Анастасия Еремина


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