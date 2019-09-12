СКР проводит обыски в штабах Навального в Черноземье

Сотрудники Следственного комитета России совместно с МВД проводят обыски в штабах политика Алексея Навального по всей России, в том числе силовики пришли к оппозиционерам в Воронеже, Липецке, Белгороде и Тамбове. Как пояснил “Ъ-Черноземье” координатор воронежского штаба Павел Смирнов, сотрудники СКР проводят следственные действия в рамках возбужденного в августе уголовного дела об отмывании денежных средств (ст. 174 УК РФ). «В 6 утра пришли ко мне домой, потом поехали в офис, оттуда — на допрос в СКР. Все мы проходим по делу в статусе свидетелей»,— сказал оппозиционер, добавив, что обыски проходили также у других членов штаба. При этом деятельность ячейки не парализована: «За эти годы мы научились работать в самых разных условиях».

Андрей Прах