«Итоговая цель нацпроектов — повышение качества жизни»

GUIDE: Тема номер один этого года для администраций — нацпроекты. По разным направлениям выделяются миллиардные суммы. Насколько плотно этой работой будет охвачен Новороссийск?

Игорь Дяченко: Действительно, нацпроекты в этом году по важности вышли на первое место. Губернатор каждую неделю собирает глав муниципалитетов и федеральных служб, чтобы соблюдать план реализации ключевых региональных программ. Поставлена четкая задача — 12 национальных проектов нужно претворить в жизнь до 2024 года. В Новороссийске работа ведется по каждому из нацпроектов. В частности, город вступил в программу «Безопасные и качественные дороги». Кроме нас в ней участвуют только два города в крае — Краснодар и Сочи. Теперь каждый год Новороссийск будет получать по 550 млн руб. федеральных средств на капитальный ремонт дорог в черте города. Это очень большие деньги, но кроме них мы предусмотрели беспрецедентные 300 млн руб. из местного бюджета и ежегодно будем добавлять на дорожные работы по 100 млн руб. Это стало возможно благодаря росту доходов городского бюджета. В итоге до 2024 года на ремонт дорог будет направлено 6,5 млрд руб. Разумеется, это большая ответственность — эти средства нужно эффективно освоить, чтобы достичь указанных в нацпроекте показателей. Мы должны привести в соответствие нормам 85% дорог — по 30 км каждый год. Чтобы хватило средств, мы решили, что дорожное полотно будем ремонтировать на федеральные деньги, а тротуары и прилежащую инфраструктуру — на местные.

В рамках нацпроекта «Демография» у нас сегодня строится два детских сада: в 13-м микрорайоне и в станице Натухаевская. Кроме того, мы построили новую школу №34, хотя до этого 15 лет школы в городе вообще не строились. В этом году начнется возведение пристройки к школе на 400 мест в станице Раевской, а в следующем - строительство двух больших школ на 1550 и 1100 мест. Конечно, проблема нехватки мест в образовательных учреждениях для Новороссийска все еще очень актуальна. Чтобы выполнить указ президента и учить детей только в одну смену, нужно еще как минимум девять школ по 1100 мест. А это 10 млрд руб., так что без нацпроектов и краевой поддержки мы этого не сделаем.

Уже третий год успешно работаем по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды». Проектируем большой парк Фрунзе, стоимость реконструкции которого составит более 300 млн руб. И планируем провести работы на особо охраняемой природной территории Южные пруды — в городе появится хороший парк, но без федеральных средств этого тоже не сделать. Так что сейчас есть четкое понимание того, как мы будем работать в рамках нацпроектов до 2024 года.

G: Когда речь идет о нацпроектах, особый акцент главы регионов делают на эффективности освоения средств. О важности этого говорил и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Насколько хорошо построена работа по заключению контрактов с подрядчиками и управлению проектами в Новороссийске?

И. Д.: Этот вопрос актуален для всей страны, и наш город не исключение. К сожалению, нередко приходится сталкиваться с недобросовестными подрядчиками, чьи действия ставят под угрозу реализацию проекта. Что касается подготовки первичной документации, то в этой части работу администрации Новороссийска я бы пока оценил на тройку. Дело в том, что наши специалисты должны отстаивать сметы, которые мы направляем на экспертизу в Москву. Понятно, что одна из задач государственной экспертизы — снизить стоимость работ и сэкономить бюджетные средства. И если мы просто с этим соглашаемся, то можем оказаться в ситуации, когда одобренная федерацией смета занижена, и адекватные подрядчики просто не будут участвовать в торгах и браться за такую работу. В результате сама реализация проекта окажется под вопросом. Специалисты администрации обязаны доказывать, что работы стоят именно столько, во сколько мы их оценили.

«Умный город» — это большое количество инновационных проектов в разных направлениях жизни города, и мы их уже внедряем. Например, в транспортной сфере. В общественном транспорте это валидаторы, позволяющие вести учет пассажиров, камеры наблюдения внутри салона, повышающие уровень безопасности перевозок»

Хорошо, что деньги есть, но их нужно эффективность использовать. Простой пример — на строительство детского сада зашел недобросовестный подрядчик. К счастью, мы еще на начальной стадии увидели, как он работает, и заменили его на другую компанию. Иначе говоря, нужен постоянный контроль над реализацией каждого проекта. Поэтому появилась идея проводить обучение контрактных управляющих из всех управлений администрации, чтобы повысить уровень компетенций.

G: В крае реализуется Стратегия социально-экономического развития до 2030 года. Какую пользу от нее может получить Новороссийск, и какие задачи стоят перед администрацией?

И. Д.: Напомню, что Новороссийск стал первым городом в регионе, который разработал свою Стратегию-2030. Тогда мы согласовали с краем 12 муниципальных проектов: «Новороссийский транспортно-логистический узел», «Зона промышленного развития Новороссийск», «Новороссийск — центр виноградарства и виноделия», «Новороссийск — центр морского и делового туризма» и ряд других. Все они призваны ускорить экономический рост муниципалитета. Причем работать придется на перспективу — уже сейчас в Новороссийске, по данным миграционной службы, живет 442 тыс. человек. Если край ежегодно прирастает на 60–70 тыс. человек в год, то наш город — на 6 тыс. Поэтому нам нужны новые дороги, детские сады, школы, производства, рабочие места и в муниципальных проектах, заложенных в Стратегии-2030, все это есть.

Крупные дорожные проекты Новороссийска направлены на то, чтобы повысить транспортную доступность порта

G: Как планируется развивать инфраструктуру города: подъезды к порту и городские дороги?

И. Д.: Один из ключевых федеральных проектов — «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла». В данный момент РЖД строит парк Б, который предназначен для приема и отправки грузовых вагонов. Параллельно мы открыли первую учтенную в этом проекте развязку на Сухумском шоссе, длиной 1,7 км. Ее строительство заняло пять лет, сумма финансирования составила 1,7 млрд руб. Мы понимали, что стройка причиняла жителям города неудобства, поэтому задачей было сделать все быстро, но качественно. Сегодня там нет пробок, проезд прекрасный. Также на экспертизе сейчас находится проект дороги. Она тоже строится по этой программе. Общая стоимость реализации проекта — 44 млрд руб. Дорога позволит от въезда в Новороссийск проехать сразу в порт и оттуда в Геленджик. Реализация проекта займет три года, и она глобально изменит грузопоток. Все фуры поедут в порт напрямую. В городе останется лишь небольшое их количество — те, что едут в распределительные центры. Это то, что касается федеральных проектов.

Внутренние дороги мы тоже, безусловно, делаем. Уже поставили на кадастровый учет участок для Южного обхода Новороссийска, который протянется вокруг города на 12 км. В данный момент мы оцениваем стоимость выкупа земли в муниципальную собственность. Сам проект будет стоить приблизительно 500–600 млн руб. Для его реализации есть два пути. Первый — муниципалитет должен за свои деньги сделать проект и затем войти в федеральную программу. Второй — отдать строительство «Автодору», который сделает все за свои средства. Но в этом случае дорога будет платной. Пока мы не приняли решение. Но очевидно, что строить дорогу нужно, так как она позволит разгрузить город от пробок на внутренних улицах.

G: Порт всегда формировал основу экономики города. А развиваются ли еще какие-нибудь направления?

И. Д.: За последние три года мы хорошо продвинулись в сельском хозяйстве. Это видно по финансовым оборотам, а также налоговым отчислениям и объему субсидий, которые получают фермерские и крестьянские хозяйства. Еще недавно многие малые и средние предприятия не знали о существовании субсидий, но мы стараемся доносить до них эту информацию, и результаты уже есть. Кроме того, развивается туристический кластер, винный туризм. И не только «Абрау-Дюрсо», которое, конечно, является очень важным предприятием для Новороссийска. Недавно запустился брендовый винный завод «Мысхако», действуют еще девять шато, частные винодельни, которые привлекают отдыхающих. Сегодня к нам приезжают туристы со всего побережья — из Геленджика, Анапы, Тамани. В прошлом году мы приняли 1 млн 50 тыс. туристов. Да, в основном это однодневные визиты, однако за счет этого пополняется бюджет города. На мой взгляд, туристический бизнес в Новороссийске имеет хорошие перспективы. Мы создали несколько курортных зон в городе, которых до этого у нас просто не было. Зачем? Потому что поняли, что не можем войти ни в одну госпрограмму по развитию туризма. Теперь мы обустроили пляж в Мысхако за 69 млн руб. Кроме того, в этом году отправили на экспертизу проект по берегоукреплению и строительству четвертой очереди набережной — на эти цели в следующем году федерация нам выделит 137 млн руб. Сделаем прекрасный пляж на протяжении километра.

G: На Российском инвестиционном форуме в Сочи Новороссийск был представлен как участник пилотного проекта «Умный город». Какие конкретно идеи в этой сфере уже реализуются в городе?

И. Д.: Добавлю, что Новороссийск также является участником Ассоциации умных городов мира. Если говорить о концепции, то скажу так: «Умный город» — это большое количество инновационных проектов в разных направлениях жизни города, и мы их уже внедряем. Например, в транспортной сфере. В общественном транспорте это валидаторы, позволяющие вести учет пассажиров, камеры наблюдения внутри салона, повышающие уровень безопасности перевозок. Это регулирование светофорных объектов и эффективное распределение потока машин. Да, это дорого, но мы это сделаем, потому что другого пути сейчас просто нет. К концу октября мы переведем освещение в Новороссийске на энергосберегающую технологию — сейчас мы меняем 16 тыс. светильников в рамках общего проекта с «Ростелекомом». Муниципалитет не затратит на это ни копейки бюджетных денег, а прибыль «Ростелеком» будет получать за счет экономии от работы энергосберегающих светильников. Экономия составит 40% и 95% от этой суммы будет получать «Ростелеком», а 5% — город. Поэтому проект очень выгодный для муниципалитета.

Мы видим в рамках «Умного города» много полезных идей, в том числе в ЖКХ, где можно кардинально снизить потери коммунальных ресурсов. И, безусловно, будем двигаться в этом направлении.

G: Одна из проблем, мешающих развитию Новороссийска,— трудности в водоснабжении. Можно ли ее как-то решить в обозримом будущем?

И. Д.: Это глобальный вопрос. Конечно, обеспечение города водой сейчас является первостепенной задачей. Так складывалось исторически, например в 1970-е годы воду в Новороссийск привозили танкерами. Затем были построены две ветки Троицкого водопровода. Первая уже разрушена полностью, вторая уже старая и периодически там происходят аварии. Очевидно, что он уже очень старый, к тому же помимо Новороссийска он снабжает водой Крымск, Ейск и Геленджик. Тем не менее 75% воды мы покупаем с этого водопровода. 25% получаем из собственных источников. Но все эти водохранилища зависят от природных условий: если есть дождь, то и вода есть, если нет, то воды нет. Постепенно мы эту проблему решаем, в частности сейчас 24 зоны из 38, на которые разделен город по водоснабжению, получают воду бесперебойно. Пять-семь лет назад таких зон было лишь восемь.

«Новороссийск стал первым городом в регионе, который разработал свою Стратегию-2030. Тогда мы согласовали с краем 12 муниципальных проектов: «Новороссийский транспортно-логистический узел», «Зона промышленного развития Новороссийск», «Новороссийск — центр виноградарства и виноделия», «Новороссийск — центр морского и делового туризма» и ряд других. Все они призваны ускорить экономический рост муниципалитета»

Сейчас, чтобы полностью наладить в городе водоснабжение, нужно 7,5 млрд руб. на строительство новых резервуаров чистой воды объемом 10 тыс. кубометров каждый. И, конечно же, на замену внутригородских сетей, которые уже изношены, а также строительство новых коммуникаций. Но это еще не все. У города проблемы и с водоотведением — он канализован примерно на 50%, остальная часть использует септики. На канализование нужно еще 12 млрд руб. Это большие деньги, но мы поставили задачу и до 2024 года, параллельно с реализацией прочих программ, из бюджета муниципалитета будем каждый год выделять 200 млн руб. на замену и строительство новых водопроводных сетей. То есть до 2024 года мы выделим 1 млрд руб.

Кроме того, мы участвуем в краевых программах. По поручению губернатора будет строиться новая ветка Троицкого водопровода. Также будут сделаны 13 новых скважин, что, конечно же, улучшит водоснабжение в Новороссийске. Работы должны быть закончены в 2021 году, и к этому моменту мы должны выполнить свою часть работ внутри города. Также не стоит забывать, что город постоянно развивается, нужно уже сейчас планировать, как обеспечивать водой новые микрорайоны. Соответствующие изменения мы вносим в Генплан.

G: Новороссийску нельзя пожаловаться на отсутствие интереса со стороны инвесторов. И все же, какой инвестиционный потенциал вы видите в городе, если говорить не только про градообразующие предприятия?

И. Д.: Работу над привлечением инвестиций можно разбить на два блока. К первому относятся инвесторы, которые вкладывают средства в развитие своих производств независимо от муниципалитета. В основном это касается портовой инфраструктуры, строительства новых мощностей по перевалке, зернохранилищ и пр. Конечно, и в этих случаях мы заключаем соглашения с инвесторами, эта работа подконтрольна муниципалитету, мы выдаем разрешительные документы, определяем зоны строительства, предусматриваем подступы и объезды. Однако я не назвал бы эту работу привлечением инвестиций. Это создание комфортной среды для развития уже действующих крупных компаний.

Но есть направления, над которыми работает сам муниципалитет. Сейчас мы, например, формируем земельный участок под логистический парк. Складских помещений для хранения продукции сегодня не хватает, и мы предлагаем свою площадку на подъезде к городу, куда можем подтянуть коммуникации, если появится желающий инвестор.

Также под нашим контролем сейчас строится металлопрокатный завод. Его планируется ввести в эксплуатацию уже в 2020 году, и это даст городу около 400 новых рабочих мест. Это будет уже второй металлургический завод в городе. Также востребованы проекты строительства теплиц. Это не так затратно, но тоже необходимо Новороссийску. Более того — мы строим свои, муниципальные теплицы, чтобы обеспечивать город натуральной продукцией. Кстати, есть еще один проект администрации, довольно необычный — мы первые в крае построим питомник для бездомных животных. На это мы уже заложили в бюджете 34 млн руб., земельный участок есть, так что уверен, что проект будет реализован. Причем содержать питомник будет муниципалитет.