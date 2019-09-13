В центре дорожной развязки

В последние годы Новороссийск вынужден решать свои дорожные проблемы. С одной стороны, развитие морских портов требует строительства новых магистралей к морю, с другой — открытие Крымского моста побудило продолжить федеральную трассу М-4 «Дон» от города в обход Анапы к Таманскому полуострову.

В Новороссийске ведется проектирование и строительство ряда ключевых для освобождения города от транзитного транспорта дорожных проектов. Чтобы избавить улицы от засилья грузовых автомобилей, везущих грузы в сторону морского порта и от него, муниципалитету жизненно необходима новая трасса от Цемдолины, строительство которой стартует уже в этом году. Избавить центр города от многочасовых пробок, а следовательно, позволить горожанам дышать свободней, может Южный обход, прокладку которого планируют начать в будущем году. Еще один важный для Новороссийска проект — строительство магистрали с обходом Анапы от трассы М-4 «Дон» в сторону Крымского моста с рядом многоуровневых развязок, что также увеличит пропускную способность дороги и снизит ее аварийность. В перспективе — построить совершенно новую дорогу от Краснодара до Новороссийска.

Долгий путь из долины к порту

В конце августа глава Новороссийска Игорь Дяченко сообщил в своем Instagram, что прокладка первых трех километров дороги Цемдолина—Портовая в районе пригорода Новороссийска стартует уже в этом году. Мэр не уточнил, будет ли эта дорога платной и во сколько обойдется ее строительство. Однако ранее говорилось о том, что водителям большегрузов придется вносить плату за проезд по новой дороге, а ее ориентировочная стоимость может достигнуть 4 млрд руб.

Открытый конкурс по поиску подрядчика на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства автодороги Цемдолина—Портовая в Новороссийске Автодор объявил еще в январе 2018 года. Как сообщали в госкомпании (отвечает за коммерческие трассы), это будет платная скоростная магистраль протяженностью 10,3 км (позже цифра выросла до 12,7 км), которая станет продолжением федеральной трассы М-4 «Дон» с 1542-го км по 1552-й км. Она призвана увеличить пропускную способность Новороссийского транспортного узла, а конкретно — забрать на себя весь грузовой транспорт, следующий к терминалам порта.

«Основной целью новой трассы станет обеспечение беспрепятственного движения транспортных средств, преимущественно грузовых, в обход улично-дорожной сети поселка Цемдолина и города Новороссийска до территории морского порта с выходом на улицы Портовую и Магистральную»,— говорится в конкурсной документации. Начальная стоимость контракта на проектно-изыскательские работы оценивалась в 466,3 млн руб.

В июне 2018 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание с главой ГК «Автодор» Сергеем Кельбахом, на котором они вновь вернулись к проекту строительства скоростной автомагистрали Цемдолина—Портовая. Господин Кельбах заявил тогда, что проект трассы уже разработан, он очень капиталоемкий, однако к нему есть внимание инвесторов. Реализовать строительство планируется на условиях государственно-частного партнерства.

Согласно проектной документации, размещенной на официальном сайте Новороссийска, дорога возьмет начало от трассы А-290 (бывшая М-25) в районе новороссийского «Бауцентра», а закончится в районе транспортной развязки на Шесхарисе. Планируется построить эстакаду вдоль Цемесской рощи, которая пересечет Магистральную улицу.

В конце 2018 года заместитель главы Новороссийска Дмитрий Агапов на очередном заседании комитета Гордумы по промышленности, транспорту и экологии сообщил, что проект строительства объездной дороги Цемдолина—Портовая был исключен из списка приоритетных проектов на 2019 год на федеральном уровне. Его статус понизился в общем рейтинге дорожных проектов на 200 пунктов. Тем не менее госкорпорация приняла решение начать строительство трассы, связывающей федеральную автодорогу с морским портом, уже в этом году.

Обход по югу

Еще один важный для Новороссийска дорожный проект — Южный обход города — начнут строить в будущем году. Как сообщил Игорь Дяченко, проект первого этапа автодороги от улицы Дзержинского до улицы Шоссейной находится на государственной экспертизе. Начало его реализации — 2020 год. Строительство рассчитано на три года. Проектировать второй этап — на участке от Шоссейной улицы до улицы Осоавиахима — планируется в следующем году.

«Городу крайне необходима дорога Южный обход. Она станет ключевой составляющей нового транспортного узла Новороссийска, который соединит южную и западную части города и перенаправит поток машин, избавив центр от автомобильных пробок»,— говорит господин Дяченко.

Согласно размещенной на официальном сайте Новороссийска документации Южный обход запроектирован таким образом, чтобы понизить плотность движения в городской черте, а также движение транзитного транспорта через него. Начало трассы станет продолжением улиц Хворостянского и Южной. Затем дорога пройдет на северо-запад через сельскохозяйственные земли, вдоль границы СНТ «Сокол», у кладбища «Кабахаха» и оттуда поведет на север. Далее в северо-западном направлении трасса пройдет через поселок Цемдолина, село Васильевка в сторону села Борисовка и выйдет к памятнику Непокоренным. Дорога свяжет 14-й микрорайон, 13-й микрорайон и Борисовку.

Кроме того, вдоль трассы проектом планировки предусмотрена дорога-дублер, которая соединит район улицы Осоавиахима и СНТ «Сокол», что обеспечит безопасность съезда с магистрали и дальнейшее движение по жилым улицам.

Проектом установлены четыре очереди строительства. Первый участок пройдет от улицы Хворостянского до «Осетинских пирогов» на Шоссейной улице. Второй — от «Осетинских пирогов» до кладбища «Кабахаха». Третий — от кладбища до 13-го микрорайона. Четвертый — от 13-го микрорайона до памятника Непокоренным.

«Вдоль Южного обхода предусмотрены также места для придорожного сервиса, что позволяет организовать комфортное передвижение, обеспечить трассу необходимым количеством автозаправочных станций, мастерских по ремонту и обслуживанию автотранспортных средств, а также кафе и магазинами»,— говорится в документе.

Общая протяженность четырехполосной магистрали составит ориентировочно 26 км, расчетная скорость движения — 70 км/ч. Стоимость строительства трассы не называется, но Игорь Дяченко говорит о некой грандиозной сумме.

Из Новороссийска в Крым

В июне этого года успешно прошел Главгосэкспертизу проект реконструкции 21-километрового участка трассы А-290 Новороссийск—Керчь с 52-го по 73-й километр. Как сообщает подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Черноморье» начало работ там запланировано на четвертый квартал 2019 года. На объекте предусмотрено строительство двух транспортных развязок, мостов и путепроводов, одноблочных трансформаторных подстанций, локальных очистных сооружений, устройство автобусных остановок и прокладка водопропускных труб.

«Этот проект вместе с реализуемыми сейчас участками с 47-го по 52-й километры и с 73-го по 100-й километры позволит в конечном итоге наладить скоростное автомобильное сообщение между Новороссийском и Севастополем (через Симферополь) посредством четырехполосной федеральной дороги первой технической категории»,— сообщили в госкорпорации.

Проект входит в принятый правительством РФ «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года». Автомобильная дорога федерального значения А-290 Новороссийск—Керчь в составе европейского маршрута E-97 проходит от Новороссийска через Анапу и Тамань и пересекает Керченский пролив через Крымский мост. «Строительство новых и реконструкция существующих участков трассы А-290 направлены на создание единого скоростного транспортного коридора, связывающего федеральную трассу М-4 «Дон» (Москва—Новороссийск) с полуостровом Крым»,— говорят в Упрдор «Черноморье». Таким образом, по федеральной автотрассе можно будет добраться до Крыма от Краснодара через Горячий Ключ, Джубгу, Геленджик, Кабардинку, Новороссийск, Анапу, Джигинку и Тамань.

В августе минувшего года Главгосэкспертиза одобрила реконструкцию участка Джигинка—хутор Белый, который также является частью автодороги А-290 Новороссийск—Керчь. Кстати, в феврале 2018 года трассу включили в перечень дорог федерального значения. Ее протяженность составляет около 152 км, ширина — от двух до четырех полос.

Кроме того, 3 сентября 2018 года было получено положительное заключение по проекту реконструкции моста через реку Цемес в Новороссийске, который также является технологической частью трассы. Мост был построен в 1964 году в Приморском районе города. В рамках реализации проекта предусмотрены работы по переустройству сети водопровода, контактной сети троллейбуса, ВЛ-0,4 кВ и КЛ-04 кВ, замена конструктивных элементов мостового сооружения, дорожной одежды на подходах к мосту. Кроме того, во время ремонта будет проведено устройство подпорных стен, направляющих русло реки, дождевой канализации и локальных очистных сооружений, дорожной одежды на уширении и дорожного покрытия на мосту. На нем будут обустроены тротуары шириной 1,5 и 2 м с покрытием из тротуарной плитки, укреплена обочина, установлены дорожные барьеры, а также знаки и светофоры.

Генеральный директор АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир Савченков:: — Дорожная ситуация в Краснодарском крае действительно очень напряженная. К регулярным сезонным факторам нагрузки на транспортную инфраструктуру в виде плотного туристического потока в последние два года добавилась еще и транзитная нагрузка от машин, направляющихся через Керченский пролив, трафик которых однозначно усилился после завершения работ по строительству моста и расширению пропускной способности трассы М-4 «Дон». Осложняет ситуацию ремонт нескольких дорог внутри и вблизи города, который проводится именно летом, в пик туристического сезона. Правительство в данный момент ведет проектно-сметные работы в рамках программы «Стратегия строительства дорог города Новороссийска до 2020 года». Реализация указанных проектов позволит освободить центральную часть города от большегрузного транспорта за счет строительства Южного обхода города Новороссийска, обхода 13-го микрорайона, путепровода на улице Сакко и Ванцетти с федеральной магистралью М-4 «Дон». Это приоритетные задачи для улучшения транспортной ситуации в городе. Ориентировочная стоимость проектов составляет порядка 2 млрд руб. Стратегическими решениями проблем правительство по-прежнему выделяет расширение пропускной способности трассы «Дон», реконструкцию федеральной автодороги А-146 Краснодар-Новороссийск, а также строительство северо-восточного обхода Новороссийска Верхнебаканский-Новороссийск по склону Маркхотского хребта.

Финансировать строительство планируется за счет средств, предусмотренных государственной подпрограммой «Автомобильные дороги» и ФЦП «Развитие транспортной системы России».

Развязки освобождают город

Для увеличения пропускной способности улиц и трасс необходимо строительство дорожных развязок в нескольких уровнях. Так, например, новая дорожная развязка на М-4 «Дон» появится в районе въезда в село Кабардинка, находящегося напротив Новороссийска на берегу Цемесской бухты. Как сообщал в июне этого года во время инспекции трассы от Геленджика до Новороссийска и. о. директора краснодарского филиала ГК «Автодор» Роман Оветченко, уже выделены средства на строительство развязок в районе аэропорта Геленджика и села Дивноморское. К их строительству приступят в 2019 году. Что касается развязки на въезде в Кабардинку, госкомпания сейчас готовит проектную документацию.

Кроме того, в конце июля этого года была сдана в эксплуатацию дорожная развязка в районе Сухумского шоссе в Новороссийске. Это позволило разделить направления транзитного транспорта и большегрузных автомобилей, направляющихся в порт.

В мае этого года в Новороссийске завершились испытания нового путепровода на дороге, ведущей на Шесхарис, благодаря чему там перезапустили движение автотранспорта. Как сообщил в своем аккаунте в Instagram Игорь Дяченко, новый мост позволил провести работы по устройству съездов к судоремонтному заводу, КСК и НУТЭП. В первых числах августа здесь было пущено движение, как и запланировано, в четыре полосы. 21 августа в Новороссийске прошел торжественный пуск троллейбусов до микрорайона Шесхарис. Электротранспорт перестал ходить туда 26 мая 2014 года в связи с реконструкцией Сухумского шоссе, теперь реконструкция окончена. На линию до Шесхариса вышли шесть троллейбусов №10М. Они следуют от 9-го микрорайона. Для возобновления движения было восстановлено более 20 км линий контактной сети, а также работа 9-й тяговой подстанции.

Новый путь до Цемесской бухты

В августе прошлого года компания «Автодор» опубликовала на сайте госзакупок тендер на проведение предпроектных работ по строительству первого этапа скоростной платной трассы Краснодар—Абинск—Кабардинка. Как указано в описании лота, эта автодорога предусмотрена Транспортной стратегией РФ до 2030 года.

«Сегодня проект приобрел высокое стратегическое значение для страны в связи с вхождением в ее состав Республики Крым. Строительство дороги с ее возможным продолжением в сторону Керченского моста будет способствовать успешной интеграции Крыма в экономическое пространство России, а также обеспечит устойчивую связь новороссийского транспортного узла с административным центром края и опорной сетью автодорог Южного федерального округа»,— сообщили в Автодоре.

В качестве источников финансирования будущего проекта указаны средства инвесторов и субсидии из федерального бюджета. Стоимость самих предпроектных работ на сайте госзакупок оценена в 150 млн руб. За эти деньги заказчик должен замерить интенсивность трафика на кубанских дорогах, провести придорожные социологические опросы и макроэкономические изыскания, которые позволят определить тариф и спрогнозировать выручку от платной дороги. Завершить эту работу компания, которая выиграет тендер, была обязана до 30 июня 2019 года. Однако пока новой информации об этом проекте не появлялось.

Как заявлял губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, дорога Краснодар-Абинск-Кабардинка важна как для комфорта туристов, которые смогут быстрее добираться до моря, минуя пробки, так и с точки зрения доставки грузов в новороссийский порт, поскольку она позволит развести потоки грузового и легкового транспорта. Сегодня весомая часть грузов доставляется в Новороссийск не по железной дороге, а фурами.

Председатель комитета по вопросам ТЭК, транспорта и связи Заксобрания Краснодарского края Владимир Чепель сообщал, что раньше Автодор уже задумывался о строительстве платной дороги Краснодар—Абинск—Кабардинка, но отказался от проекта из-за отсутствия экономической целесообразности. «Не исключено, что ввод в эксплуатацию Керченского моста и идея строительства четырехполосной дороги от моста до Сочи вновь оживили интерес к объездной платной трассе. Так как очевидно, что трафик увеличится, и многие автомобилисты захотят ездить к черноморскому побережью по хорошей скоростной трассе, изолированной от внешних въездов»,— считает господин Чепель.

Еще в мае 2006 года на презентации Краснодарского края в Мюнхене был подписан договор о намерениях с представителем Австрии о строительстве автодороги Абинск—Геленджик. Это один из первых западных инвесторов, который был готов вкладывать средства в развитие транспортной инфраструктуры края. В качестве первого объекта было определено строительство дороги Абинск-Кабардинка. Однако дальше договора о намерениях дело не сдвинулось.

Улицы Новороссийска, которые отремонтируют в 2019 году по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги»: Реконструкция участка улицы Видова от Тобольской до Горького (обход 13 мкр-на) и реконструкция от Луначарского до Тобольской

Ремонт улицы 8-го Марта от Кутузовской до Шиллеровской

Ремонт улицы Клары Цеткин от Чайковского до Красноармейской

Ремонт дороги в Широкой Балке: от базы отдыха «Панорама» до базы отдыха «Металлист», от трассы Новороссийск—Широкая Балка до базы отдыха «Садко», от базы отдыха «Садко» до базы отдыха «Тополек» и от базы отдыха «Тополек» до базы отдыха «Панорама»

Ремонт Кутузовской улицы от Видова до Крайнего переулка

Ремонт улицы Осоавиахима от Владивостокской

Ремонт улицы Шмидта от Революции 1905 года до Исаева

Ремонт Судостальской улицы от Сакко и Ванцетти до Сухумского шоссе

Ремонт Магистральной улицы от Тихоступа до Мира

Кстати, в конце августа Минтранс РФ, Росавтодор и ГК «Автодор» обсудили возможность к 2022 году построить новую прямую трассу от Дальнего Западного обхода Краснодара, строительство которого должно стартовать в этом году, до Крымского моста. Это связано с тем, что существующие автодороги не справляются с потоком машин, движущихся по направлению к Крыму. Новая бесплатная скоростная трасса должна пройти южнее существующей автодороги А-289 Краснодар-Славянск-на-Кубани—Темрюк и севернее трассы А-146 Краснодар-Новороссийск, переходящей в трассу А-290 Новороссийск—Керчь. Сегодня это две магистрали, ведущие от столицы Кубани к Керченскому мосту. Протяженность новой автодороги должна составить 148 км, что на два километра меньше, чем трасса до моста через Славянск-на-Кубани.

Дмитрий Михеенко